Пернатий символ ГУР: за наказом Буданова у Київзоо оселилися врятовані сови

Українські розвідники передали Київському зоопарку двох совенят, яких врятували з-під обстрілів на Харківщині.

Врятовані совенята Арей і Маґура тепер житимуть у спеціальному авіарії, розповідає Головне управління розвідки в соцмережах.

"1 серпня 2024 року представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України передали до Київського зоопарку двох совенят. Їхня історія могла б завершитись трагічно, якби не воїни 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ", – написали розвідники.

Усі фото: ГУР МОУ

Совенят знайшли бійці роти ударних безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБр, коли виконували бойове завдання поблизу села Липці Харківської області.

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Голодні та виснажені птахи сиділи у клітці в будинку, зруйнованому обстрілами, коли їх побачив заступник командира 1 ударної роти "Рамзес". Птахів нагодували, а після ветеринарного огляду – евакуювали із зони бойових дій.

"Власне, наші воїни рятують життя не тільки українських людей, але і братів наших менших", – сказав представник ГУР МО України Андрій Юсов.

Оскільки сова – це символ Воєнної розвідки України, військові передали врятованих птахів під опіку начальника ГУР Кирила Буданова. А він вирішив, що Арей і Маґура мають знайти новий дім у Київському зоопарку.

"Це позиція генерала Буданова, що це має бути спільна радість. І українські діти насамперед матимуть можливість спілкуватися з українськими совками", – зазначив Андрій Юсов.

Тепер працівники столичного зоопарку займаються реабілітацією евакуйованих сов. А начальник ГУР МОУ передав їм подяку за порятунок багатьох тварин під час війни.

"Я дуже радий тому, що хлопці спрацювали дуже класно, передали нам цих тварин. У них все буде добре – 100%. Ми реабілітуємо тварин, адаптуємо і намагаємось навіть у такі важкі часи зробити все, щоб у них все було добре", – сказав гендиректор Київського зоопарку Кирило Трантін.

Нагадаємо, раніше у Київзоо показали новий капібару Тоху, якого вивезли з-під обстрілів із контузією, а також домівку для врятованих шпорових черепах.