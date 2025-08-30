Два престижні виші США розповіли, чи змінилася кількість нових іноземних студентів після обмежень Трампа

Чи змінилася кількість іноземних студентів у двох престижних вишах США

Попри спроби обмеження з боку адміністрації президента Дональда Трампа, у двох найпрестижніших університетах США не змінилася кількість іноземних студентів-першокурсників.

Натомість поменшало чорношкірих здобувачів освіти, повідомили у The New York Times.

Дані з Колумбійського та Принстонського університетів свідчать про те, що політика Трампа щодо іноземних студентів та спроби призупинити видачу віз не спричинили серйозних змін, принаймні в елітних вишах.

Принстон навіть повідомив про збільшення кількості першокурсників з-за кордону порівняно з минулим роком.

У Колумбійському університеті чисельність залишилася стабільною. Однак деякі іноземні студенти все ж можуть затриматися або взагалі не зможуть приїхати до вишу цієї осені через посилення перевірки студентських віз адміністрацією Трампа.

Водночас в обох вишах зменшилася кількість чорношкірих студентів. У Колумбійському ця тенденція почала спостерігатися ще минулого року.

Ймовірно, що склад студентів цих вишів продовжуватиме змінюватися в найближчі роки, оскільки вони стикаються з новою перевіркою абітурієнтів. Адміністрація Трампа вимагає надавати детальні дані про вступників, включаючи результати стандартизованих тестів, середній бал та расу. Так вони хочуть з'ясувати, чи враховують університети расу при прийомі на навчання.

Нагадаємо, у травні 2025 року США тимчасово призупинили запис на візові співбесіди для іноземців. Раніше американський суд видав загальнонаціональний указ, який забороняє адміністрації президента Дональда Трампа скасовувати візи іноземним студентам.

У червні Держдеп заявив, що відновлює процес надання студентських віз для іноземців. Однак тепер усі кандидати мають надавати доступ до своїх облікових записів у соціальних мережах.

Перед цим, у березні 2025 року, адміністрація Трампа впровадила низку змін у політиці Колумбійського університету, які включали обмеження щодо протестів на території кампусу та перегляд навчальної програми з Близького Сходу.

Колумбійський університет опинився в центрі уваги після того, як президент Трамп скасував йому федеральне фінансування в розмірі 400 мільйонів доларів. Глава Білого дому заявив, що заклад толерує антисемітизм на тлі конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

Зрештою у липні Колумбійський університет погодився сплатити штраф у розмірі 200 мільйонів доларів, щоб врегулювати суперечку з адміністрацією Трампа.

Крім того, Трамп позбавив Гарвардський університет права зараховувати іноземних студентів. Це також сталося на тлі звинувачень вишу в антисемітизмі. Згодом це рішення призупинив суд.

Пізніше Трамп призупинив на шість місяців в’їзд іноземних студентів Гарвардського університету на територію країни. Це рішення суд також призупинив.