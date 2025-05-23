У США суд призупинив заборону адміністрації Трампа приймати іноземних студентів до Гарварда

У США федеральна суддя Еллісон Барроуз тимчасово призупинила заборону адміністрації Трампа, яка позбавляла Гарвардський університет можливості зараховувати на навчання іноземних студентів.

Рішення вона ухвалила лише за кілька годин після того, як найстаріший і найбагатший американський виш подав до суду, пише CNN.

У своєму позові Гарвард стверджує, що скасування його сертифікації у Програмі студентських і обмінних віз (SEVP) Міністерства внутрішньої безпеки США є незаконним і "очевидним актом помсти" через відмову виконувати ідеологічні вимоги уряду.

"Це ще один крок уряду у відплату за те, що Гарвард скористався своїм правом на свободу слова відповідно до Першої поправки та відмовився підкорятися вимогам контролю над управлінням, навчальними програмами та "ідеологією" своїх викладачів і студентів", – йдеться у позовній заяві.

Адміністрація Трампа позбавила Гарвард дозволу на прийом іноземних студентів як через небажання університету виконувати політично вмотивовані вимоги Білого дому. Серед них – надання дисциплінарної інформації про студентів і скасування програм, спрямованих на забезпечення рівності. Аналогічні вимоги були пред’явлені й іншим вишам у США.

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"Одним розчерком пера уряд спробував стерти чверть студентського складу Гарварду", – йдеться в позовній заяві.

Президент Гарварду Алан Гарбер пообіцяв університетській спільноті, що заклад боротиметься за своїх іноземних студентів.

"Ви – наші одногрупники та друзі, колеги й наставники, партнери у спільній роботі цього великого університету. Завдяки вам ми більше знаємо й розуміємо, і наш світ став більш освіченим і стійким. Ми вас підтримаємо і зробимо все можливе, щоб Гарвард залишався відкритим для світу", – сказав він.

Раніше адміністрація Трампа припинила фінансування федеральних грантів для Гарвардського університету на суму 60 мільйонів доларів. Причиною стало те, що університет нібито не впорався з проявами антисемітських утисків та етнічної дискримінації у кампусі.