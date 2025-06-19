Держдеп США відновив видачу віз для іноземних студентів, але наказав перевіряти їхні соцмережі

Державний департамент США заявив, що відновлює призупинений процес надання студентських віз для іноземців. Однак тепер усі кандидати мають надавати доступ до своїх облікових записів у соціальних мережах.

У Департаменті кажуть, що співробітники консульств будуть аналізувати публікації та повідомлення на наявність ворожого змісту щодо США, їхнього уряду, культури, інституцій або основоположних принципів країни.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на заяву Держдепу США.

Представники установи заявили, що за відмову зробити акаунти публічними кандидати ризикують не отримати студентську візу. Там вважають, що така поведінка може бути ознакою того, що іноземці намагаються обійти вимогу або приховати свою активність в інтернеті.

Крім того, консульства отримали настанову надавати пріоритет людям, які збираються вступити до закладів освіти, де іноземці становлять менше ніж 15% студентів. За даними Associated Press, ця вимога може стосуватися майже 200 університетів, зокрема всі заклади престижної Ліги плюща.

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Виконавчий директор Інституту Першої поправки (йдеться про Конституцію США, за якою забороняють закони, які обмежують свободу совісті, слова, преси та мирних зборів) при Колумбійському університету Джаміль Джаффер сказав, що нова політика нагадує перевірки часів Холодної війни.

"Ця політика робить кожного співробітника консульства цензором, і вона неминуче стримуватиме законні політичні висловлювання у США та за їхніми межами", – вважає фахівець.

Нагадаємо, у США тимчасово призупинили запис на візові співбесіди для іноземців у травні 2025 року. Раніше американський суд видав загальнонаціональний указ, який забороняє адміністрації президента Дональда Трампа скасовувати візи іноземним студентам.

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Пізніше в Білому домі призупинили на шість місяців в’їзд іноземних студентів Гарвардського університету на територію країни. Однак це рішення заблокував федеральний суд.

У закладі освіти вважають, що адміністрація Трампа мститься за відмову погодитися з вимогами контролювати управління університетом, навчальну програму та ідеологію викладачів та студентів.