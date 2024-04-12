Cartier і Louis Vuitton: інспекторку Львівської митниці звільнили через образ за 8 тисяч доларів

Головна державна інспекторка управління адміністративно-господарської діяльності Львівської митниці Юлія Дрига потрапила у скандал через відео у TikTok. У ньому посадовиця розповіла, що її одяг коштує понад 8 тисяч доларів.

Через це інспекторку звільнили, повідомив виконувач обов‘язків начальника Львівської митниці Андрій Кузнік.

Скандал виник через відео за участю Юлії Дриги. На ньому блогер Ніколас Карма розпитує чиновницю про вартість її образу.

У ролику Дрига охоче розповідає про свій одяг і аксесуари, зокрема:

капелюх від українського дизайнера Руслана Багінського за 18 тисяч гривень;

сумку Louis Vuitton за 1,5 тисячі доларів;

чоботи Hermes за 800 доларів;

годинник Cartier за 5 тисяч доларів;

повідець для собаки Gucci вартістю 200 доларів;

піджак і лосини з мас-маркетів – 2 та 1,5 тисячі гривень відповідно.

На запитання блогера, чим вона займається, Юлія Дрига відповіла, що працює "трішки на себе, трішки на державу".

У 2023 році Юлія Дрига задекларувала 136 тисяч гривень зарплати на митниці, 3 тисячі доларів заощаджень, які вона зберігає готівкою, та 41 тисячу гривень, отримані від приватної підприємиці Юлії Філіповської.

Після розголосу Юлію Дригу звільнили з Львівської митниці. Як повідомив керівник установи Андрій Кузнік, вона написала заяву на звільнення "за угодою сторін".

Перед цим інспекторка дала пояснення відділу з питань запобігання корупції. Їх направили до Національного агентства з питань запобігання корупції для перевірки.

Журналісту Тарасу Середичу, який і звернув увагу відео з посадовицею, сама Юлія Дрига розповіла, що годинник Cartier насправді є копією, а сумка Louis Vuitton – зі старої колекції, куплена давно за гроші від бізнесу (інтернет-магазину).

"Водночас на моє конкретне запитання: "Що з того всього, що ви назвали на відео, є оригіналом?" дівчина відповіла: "Нічого!" – додав Середич.

Нагадаємо, журналістське розслідування показало, що ректор КНУ імені Тараса Шевченка придбав елітні апартаменти в київському житловому комплексі за 3,5 мільйона гривень.