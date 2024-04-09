Соратника Шарія звільнили з посади завкафедри журналістики військового інституту КНУ – ЗМІ

Геннадія Ніколайчука, який колись балотувався до Ради від проросійської "Партії Шарія", звільнили з посади завідувача кафедри журналістики у Військовому інституті КНУ ім. Шевченка.

Про це повідомляє "Детектор медіа" з посиланням на два власних джерела у ВІКНУ. Ніколайчука нібито зняли з посади "під тиском публічності".

За даними "Детектора", керівництво вишу проводить співбесіду з кандидатами на посаду завкафедри.

Водночас військовий інститут поки що не підтверджує і не спростовує цю інформацію.

"Коли будуть результати службового розслідування, ми все повідомимо. Попередньо нічого не можу прокоментувати. Все буде в результатах службового розслідування. Я думаю, воно скоро завершиться", – сказала прессекретарка ВІКНУ Наталія Рожняківська у коментарі "УП. Життя".

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Полковник Геннадій Ніколайчук очолив кафедру військової журналістики наприкінці 2023 року.

Згодом журналісти виявили, що у 2019 році Ніколайчук балотувався до Верховної Ради за списками "Партії Шарія". Громадський рух "ЧЕСНО" надав "Детектору" скан з вебархіву, який це підтверджує.

Проросійська сила не пройшла у парламент, тож Ніколайчук повернувся до діяльності начальника групи міжнародних зв’язків Центрального спортивного клубу Збройних сил України.

Чоловік є майстром спорту з боксу, віцепрезидентом Федерації боксу міста Києва та власником Благодійного фонду "Країна спорту". Також відомо, що у 2017 році він написав книгу про тренера братів Кличків.

Нагадаємо, Анатолій Шарій – це проросійський блогер, який проживає в Іспанії і понад 10 років займається проросійською пропагандою. У 2019 році він створив власну "Партію Шарія", однак проросійська сила набрала лише 2,23% голосів.

У липні 2020 року було відкрите провадження щодо заборони діяльності політичної партії "Партія Шарія".

У 2021 році Шарію повідомили про підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян. За даними слідства, він ще з 2012 року співпрацював з Росією і допомагав державним органам проводити інформаційні спецоперації проти України.

У 2022 році Верховний Суд нарешті остаточно заборонив діяльність політичної сили "Партія Шарія" на території України. У травні того ж року самого пропагандиста затримали в Іспанії за запитом України, але потім відпустили під підписку про невиїзд.

В Україні на Шарія неодноразово відкривали провадження за звинуваченням у державній зраді. Зокрема, торік йому повідомили про ще одну підозру за пропагандистське відео про військовополонених.

За даними СБУ, Шарій отримав відео з допитів двох полонених українських військових ЗСУ, змонтував їх, доповнив коментарями та опублікував. Згодом РФ використовувала цю пропаганду для дискредитації керівництва України.