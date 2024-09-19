"Трансформатор палав добу": у Києві відкрили інсталяцію обладнання ТЕС, знищеного ударами РФ

Енергетики вперше показали, який вигляд має обладнання теплоелектростанції після російських ударів.

Інсталяцію відкрили у Києві на Контрактовій площі, вона має назву "Битва за світло", повідомляють в ДТЕК.

В центрі столиці працівники енергетичного комплексу поставили зруйнований силовий трансформатор, який постраждав внаслідок обстрілу РФ. Він витримав кілька влучань уламками, але зрештою був зруйнований вщент.

"Трансформатор має свою історію – після обстрілу він палав добу, бо його неможливо було загасити. І, на жаль, через масштабні пошкодження його неможливо відновити.

Ми поставили його в Києві, аби кожен міг на власні очі побачити це так, як бачать енергетики на ТЕС ті інших енергетичних об’єктах. Проте, попри всі складності та щоденні ризики потрапити під ворожий обстріл, українські енергетики продовжують свою битву за світло", – зазначив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

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Трансформатор ТЕС, що горів добу ДТЕК

У ДТЕК зауважують, що так виглядають чимало об’єктів української енергетичної інфраструктури, які зазнали понад 1000 російських атак з жовтня 2022 року.

Ворог знищив майже 90% усієї теплової та 45% гідрогенерації.

"Енергетична інфраструктура кожного без виключення регіону постраждала від обстрілів. У проміжках між масованими ракетними ударами ворог ледь не щодня атакує дронами енергообʼєкти по всій країні, особливо в прифронтових регіонах", – зазначив перший заступник міністра енергетики Юрій Шейко.

Інсталяція знищеного трансформатора ДТЕК

Нагадаємо, у травні 2022 року в центрі Києва просто неба виставили спалену техніку "другої непереможної" армії світу. А за кілька місяців виставку відцифрували та створили віртуальну модель.