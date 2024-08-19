У МОН закликали виші не вимагати від студентів, які претендують на грант, повної оплати навчання

Заклади вищої освіти мають врахувати те, що деякі студенти можуть отримати згодом гранти

Міністерство освіти і науки України рекомендує вишам адаптувати графіки оплати вартості навчання, оскільки деякі студенти можуть отримати державні гранти. Випадки, коли від абітурієнтів під час вступу вимагають оплатити навчання в повному обсязі, там називають "неприпустимими".

Про це йдеться у повідомленні відомства.

"Практика вимоги оплати повної вартості з подальшим поверненням коштів студентові/студентці після надходження на рахунок закладу освіти державного гранту не є прийнятною", – зазначили в МОН.

Натомість у міністерстві вважають, що керівники закладів освіти мають змінити графіку оплати так, аби врахувати особливості навчання студентів, які отримають фінансову підтримку від держави.

Такий порядок має стосуватися як оплати вартості за рік, так і перший семестр.

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"У межах пілотного проєкту із запровадження державних грантів, МОН акцентує на необхідності врахування державних грантів при плануванні оплати навчання.

Така практика передбачена в договорах між закладами освіти, які беруть участь в пілотному проєкті із запровадження державних грантів і МОН", – додали у відомстві.

Нагадаємо, цьогоріч міністерство вперше запровадило грантове фінансування на здобуття вищої освіти, яке у 2024 році зможуть отримати від 20 до 25 тисяч вступників контрактної форми навчання.

Податися на отримання гранту абітурієнти можуть між 5 вересня і 31 жовтня через застосунок "Дія".

Наразі фінансову підтримку держави можуть отримати вступники, які для навчання обрали 152 вищі навчальні заклади пілотної програми.

Раніше ми розповідали, що після отримання гранту студенти зможуть змінювати місце навчання за бажанням, але для збереження підтримки матимуть продовжувати здобувати освіту за попередньою спеціальністю.