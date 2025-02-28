Ірині Фаріон можуть присвоїти звання Героя України посмертно: Львівська ОВА скерувала подання до президента

Львівська обласна військова адміністрація скерувала Володимиру Зеленському подання про присвоєння мовознавиці Ірині Фаріон звання Героя України посмертно.

Відповідний документ оприлюднила донька Ірини Фаріон Софія Особа.

"Пане Президенте, як донька Ірини Фаріон, вдова загиблого воїна Василя Особи, вірю в те, що ви поставите свій підпис, і що Ірина Фаріон стане Героєм України! Для її внуків Евуні та Дмитрика це важливо, як і для свідомих українців", – написала Софія.

24 липня 2024 року на сайті Кабміну зареєстрували петицію про присвоєння Ірині Фаріон звання Героя України (посмертно), а у вересні вона набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Тепер Львівська ОВА скерувала президентові офіційний лист з клопотанням про присвоєння цього звання.

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"За багаторічну сумлінну працю в галузі українознавства, вагомий внесок у розвиток науки й освіти, плідну громадсько-політичну діяльність та невтомну ідеологічну боротьбу під час гібридної агресії проти України, просимо присвоїти Ірині Дмитрівні Фаріон звання Героя України з удостоєнням ордена Держави (посмертно)", – йдеться у зверненні.

Джерело: Софія Особа

Ірина Фаріон – докторка філологічних наук, доцентка, професорка кафедри української мови НУ "Львівська політехніка", депутатка України VII скликання (2012-2014) від ВО "Свобода".

Професорка відстоювала україноцентричні ідеї та боролася проти ініціатив, які обмежували функціонування української мови. На своєму YouTube-каналі вона створювала освітні програми (зокрема "Велич особистості" й "Ген українців"), проводила безоплатні уроки з української мови тощо.

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Нагадаємо, ввечері 19 липня 2024 року на Ірину Фаріон скоїли замах на вулиці Масарика у Львові. Пізніше жінка померла у лікарні.

25 липня у Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві – 18-річного В’ячеслава Зінченка з Дніпра, але слідство вважає, що Зінченко – лише виконавець замаху.

Правоохоронці з'ясували, що чоловік тривалий час вистежував Фаріон та орендував у Львові три квартири для реалізації свого злочину.

26 липня суд арештував Зінченка за підозрою в умисному вбивстві без права внесення застави. Тоді Зінченко заявив, що "не вбивав" мовознавицю.

26 грудня фігуранту змінили кваліфікацію злочину: тепер його підозрюють в умисному вбивстві з мотивів національної нетерпимості та незаконному поводженні зі зброєю.

13 січня 2025 року розпочалося перше судове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Донька мовознавиці подала цивільний позов про відшкодування моральної шкоди на суму 15 млн грн.