В уряді відповіли на петицію про присвоєння Ірині Фаріон звання Героя України

Петицію з пропозицією присвоїти Ірині Фаріон звання Героя України (посмертно) розглянуть на засіданні нагородної комісії Міністерства освіти і науки України.

Про це йдеться у відповіді прем’єр-міністра Дениса Шмигаля на петицію, яка зібрала необхідну кількість підписів 5 вересня.

Денис Шмигаль зауважив, що звання "Герой України" присвоюють громадянам, які здійснили визначний геройський вчинок або визначне трудове досягнення.

У відповіді на петицію прем’єр-міністр зазначив, що висувати кандидатуру на присвоєння звання Герой України мають за місцем роботи. Про це йдеться в порядку, який затверджений Указом президента "Про звання Герой України".

Відповідно до нього, учасники трудового колективу мають звернутися з ініціативою до органу чи організації вищого рівня.

ВІДЕО ДНЯ

Натомість відповідні органи, зокрема Міністерство освіти і науки, надсилають подання президентові України. Саме він має необхідні повноваження для того, аби присвоїти звання Герой України своїм указом.

Нагадаємо, автор петиції Михайло Шевелюк, обґрунтовуючи ініціативу, зазначив, що Ірина Фаріон – "надпотужний професійно-інтелектуальний діяч українського освітнього, культурного та політико-націоналістичного руху".

"Понад 20 років свого життя Ірина Фаріон системно та послідовно захищала державну мову та ідентичність українського народу, що сприяло укріпленню національної безпеки України та позиції нашої держави як самодостатнього субʼєкта на політичній мапі світу серед інших націй", – йдеться у зверненні.

Увечері 19 липня 2024 року народна депутатка VII скликання, професорка Національного університету "Львівська політехніка" Ірина Фаріон отримала вогнепальне поранення, яке стало смертельним.

Основна версія слідства полягає в тому, що арештований нападник, намагався вбити жінку через "особисту неприязнь", ймовірно, пов’язану з її політичною позицією.

Наразі розслідування вбивства Ірини Фаріон триває.