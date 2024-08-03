НАЗЯВО призупинило розгляд скарг про плагіат у дисертаціях, старших за 10 років: науковці проти

Антиплагіатори виступили проти рішення призупинити розгляд скарг про плагіат у дисертаціях, захищених до 2014 року

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти призупинило розгляд скарг і повідомлень про порушення академічної доброчесності після листа омбудсмена Дмитра Лубінця.

Через це антиплагіатна ініціатива "Дисергейт" виступила проти такого рішення. Вона надіслала звернення до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та голови Верховного Суду Станіслава Кравченка.

17 липня Дмитро Лубінець направив до НАЗЯВО лист щодо правової невизначеності дії закону про академічну доброчесність у часі при перевірці та розгляду скарг і повідомлень про плагіат у докторських (кандидатських) дисертаціях, захищених до 6 вересня 2014 року.

За словами представниці "Дисергейту" Світлани Благодєтєлєвої-Вовк, омбудсмен аргументував це звернення як здійснення функцій контролю, зокрема, у сфері права на працю.

23 липня НАЗЯВО ухвалило рішення тимчасово зупинити перевірку зазначених Лубінцем дисертацій до законодавчого врегулювання таких скарг або офіційного тлумачення Верховного Суду. Також агентство зупинило строки їхнього розгляду.

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"Призупинення розгляду скарг і повідомлень про порушення академічної доброчесності є сигналом для науково-освітньої громадськості щодо неспроможності державних інституцій, які не можуть виконувати покладені на них повноваження", – зазначила у зверненні антиплагіатна ініціатива.

Так, за словами колишнього доцента Сумського державного університету та представника "Дисергейту" Олега Смірнова, НАЗЯВО надіслало йому листа й зазначило, що припиняє розгляд його скарг щодо дисертацій:

голови Державної служби якості освіти Руслана Гурака;

головного військового прокурора Анатолія Матіоса;

ректора Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Валентина Молодиченка;

виконувача обов’язків ректора Київського аграрного університету Національної академії аграрних наук України Олександра Никитюка;

доцентки кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Анжели Лященко;

колишнього завідувача кафедри масової та міжнародної комунікації Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Сергія Демченка;

акушерки-гінекологині медичного центру "Академія вашого здоров’я" Юлії Чорнописької;

акушерки-гінекологині Міського клінічного перинатального центру Івано-Франківська Тетяни Чернеги;

акушерки-гінекологині Тетяни Паращишеної.

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У зверненні зазначається, що це не перша зупинка у розгляді скарг про порушення академічної доброчесності. Таке вже траплялося у 2016 році після звернення тодішньої міністерки освіти й науки Лілії Гриневич після скарги на плагіат у докторській дисертації Катерини Кириленко – завідувачки кафедри філософії Київського національного університету культури і мистецтв. Тоді розгляд скарг поновився лише за п’ять років.

"На сьогодні було розглянуто та прийнято рішення щодо 12 скарг і повідомлень. При цьому нині багато скарг заблоковані у судах топплагіаторами, зокрема ректоркою Вінницького національного медичного університету Вікторією Петрушенко, ректоркою Харківського національного університету імені Каразіна Тетяною Кагановською, ректором Тернопільського національного педагогічного університету Богданом Буяком, проректоркою з наукової роботи НУ "Чернігівська політехніка" Вікторією Маргасовою", – кажуть у "Дисергейті".

Антиплагіатна ініціатива просить законодавчо унормувати проблему, зокрема, у новому законі "Про академічну доброчесність" або надати Верховним Судом офіційне тлумачення щодо розгляду скарг стосовно порушення академічної доброчесності до 6 вересня 2014 року.

"...вважаємо, що стосовно повноважень НАЗЯВО доцільно вказати, що НАЗЯВО розглядає не випадки порушення академічної доброчесності чи плагіату, а випадки порушення встановлених вимог до дисертацій, норм та порядку захисту дисертацій, які існували/існують на момент захисту дисертацій.

Це б унеможливило особам, викритим на плагіаті, звертатися до суду на тих підставах, що на час їхнього захисту не існувало понять "плагіат" та "академічна доброчесність", що Закон про освіту стосовно плагіату не має зворотної сили тощо, хоча на момент захисту ними дисертацій існувала чітка однозначна заборона на здійснення "текстових запозичень, використання ідей, наукових результатів і матеріалів інших авторів без посилання на джерело", – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, цьогоріч НАЗЯВО підтвердило наявність плагіату у дисертаціях ексміністра освіти Сергія Шкарлета, директора Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України Євгена Баженкова та ректора Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" Володимира Онищенка.