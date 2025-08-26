П’ять діб повз до українських позицій з перерізаним горлом. Історія військового, який пережив полон

На Дніпропетровщині у лікарні рятують 33-річного українського військового Владислава, який пережив російський полон.

Чоловікові перерізали горло, однак, він вижив і п’ять діб повз до українських позицій, повідомляє Суспільне.

Через травму чоловік поки не може говорити сам, тому він описав свій досвід у щоденнику. Історію переповідали журналістам дружина чоловіка та його брат.

Відомо, що декілька тижнів тому бригада, в якій служить Владислав, втратила контроль над позицією поблизу Покровська. Намагаючись допомогти побратимам, чоловік потрапив у полон.

"Його спочатку одні впіймали, а потім вже завели в підвал. Там вже були зовсім інші військові. Їх було двоє, і ці двоє знущалися над ними", – каже дружина військового.

Брат чоловіка Євген додає: першим хлопцям, які потрапили в полон, росіяни виколювали очі, відрізали губи, обрізали чоловічі органи, вуха, ніс.

Владислава катували, а тоді перерізали йому горло. Він був останнім серед восьми бійців, кого російські військові скинули в яму, адже думали, що всі мертві.

Дочекавшись, коли військові РФ пішли, Владислав перев’язав горло тканиною і майже пʼять діб повз до українських позицій.

"Він каже, що йому пощастило, що коли їх викинули в яму, зверху ще сміття висипали, щоб не так видно було. Там була побита пляшка. У нього ж руки були зв’язані, і так він зміг тією пляшкою порізати мотузку", – розповідає Вікторія.

17-го серпня його доправили до одного з медзакладів Дніпропетровщини у вкрай важкому стані. У Владислава була велика крововтрата, рани почали загнивати.

"Коли перерізають горло, коли людина стікає кров'ю – шансів мало. Він тримався до кінця, але, знаєте, відрізняє те, що він до кінця був впевнений, що все буде добре", – каже гендиректор лікарні.

Військовослужбовцю вже провели операцію. Лікарі роблять все можливе, аби Владислав знову міг говорити.

"Вже взяли зобов'язання всі лор-хірурги зробити настільки класну операцію, щоб і шовчику не було видно, щоб міг розмовляти і дихати самостійно", — розповів він.

За 11 років війни таке поранення серед військових в цьому медзакладі лікують вперше.

Владислав до поранень Суспільне Дніпро

Попри пережите Владислав вже думає про повернення на фронт, каже його брат.

"Пише, що щоб ті тварюки всі відчули те, що відчув я і ті сім наших хлопців-козаків", — каже брат пораненого.

Нагадаємо, раніше в рамках обміну 14 серпня з полону повернувся 26-річний військовий Станіслав Панченко разом зі своїм чотирилапим улюбленцем – котом Мишком.