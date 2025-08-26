П’ять діб повз до українських позицій з перерізаним горлом. Історія військового, який пережив полон
На Дніпропетровщині у лікарні рятують 33-річного українського військового Владислава, який пережив російський полон.
Чоловікові перерізали горло, однак, він вижив і п’ять діб повз до українських позицій, повідомляє Суспільне.
Через травму чоловік поки не може говорити сам, тому він описав свій досвід у щоденнику. Історію переповідали журналістам дружина чоловіка та його брат.
Відомо, що декілька тижнів тому бригада, в якій служить Владислав, втратила контроль над позицією поблизу Покровська. Намагаючись допомогти побратимам, чоловік потрапив у полон.
"Його спочатку одні впіймали, а потім вже завели в підвал. Там вже були зовсім інші військові. Їх було двоє, і ці двоє знущалися над ними", – каже дружина військового.
Брат чоловіка Євген додає: першим хлопцям, які потрапили в полон, росіяни виколювали очі, відрізали губи, обрізали чоловічі органи, вуха, ніс.
Владислава катували, а тоді перерізали йому горло. Він був останнім серед восьми бійців, кого російські військові скинули в яму, адже думали, що всі мертві.
Дочекавшись, коли військові РФ пішли, Владислав перев’язав горло тканиною і майже пʼять діб повз до українських позицій.
"Він каже, що йому пощастило, що коли їх викинули в яму, зверху ще сміття висипали, щоб не так видно було. Там була побита пляшка. У нього ж руки були зв’язані, і так він зміг тією пляшкою порізати мотузку", – розповідає Вікторія.
17-го серпня його доправили до одного з медзакладів Дніпропетровщини у вкрай важкому стані. У Владислава була велика крововтрата, рани почали загнивати.
"Коли перерізають горло, коли людина стікає кров'ю – шансів мало. Він тримався до кінця, але, знаєте, відрізняє те, що він до кінця був впевнений, що все буде добре", – каже гендиректор лікарні.
Військовослужбовцю вже провели операцію. Лікарі роблять все можливе, аби Владислав знову міг говорити.
"Вже взяли зобов'язання всі лор-хірурги зробити настільки класну операцію, щоб і шовчику не було видно, щоб міг розмовляти і дихати самостійно", — розповів він.
За 11 років війни таке поранення серед військових в цьому медзакладі лікують вперше.
Попри пережите Владислав вже думає про повернення на фронт, каже його брат.
"Пише, що щоб ті тварюки всі відчули те, що відчув я і ті сім наших хлопців-козаків", — каже брат пораненого.
Нагадаємо, раніше в рамках обміну 14 серпня з полону повернувся 26-річний військовий Станіслав Панченко разом зі своїм чотирилапим улюбленцем – котом Мишком.