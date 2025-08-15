Пережили понад 7 років полону: історії трьох лікарів з Донеччини, яких обміняли 14 серпня

У рамках обміну 14 серпня на підконтрольну Україні територію повернулися троє лікарів, які пережили російські судилища та понад 7 років неволі.

Разом із 48 іншими цивільними з неволі вдалося звільнити медиків Ігоря Кірʼяненка, Ігоря Назаренка та Юрія Шаповалова, повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

Лікаря та приватного підприємця Ігоря Кір’яненка затримали у Донецьку 2018 року, коли йому був 61 рік. Чоловік не зміг виїхати на підконтрольну Україні територію, адже доглядав за паралізованою матір’ю та молодшим братом з інвалідністю.

Спочатку чоловіка утримували у Макіївській виправній колонії суворого режиму №32, розповідав омбудсмен Дмитро Лубінець.

Ігор Кірʼяненко

У 2020 році окупаційна "адміністрація" звинуватила Ігоря за політичною статтею через проукраїнські погляди та "засудила" до 12 років ув’язнення.

Під час незаконного утримання чоловік пережив інфаркт міокарда й інсульт, втратив усі зуби. Пізніше його перевели до Донецького слідчого ізолятора, у підвальне приміщення, де роками утримували хворих на туберкульоз.

За словами Лубінця, після інфаркту медик почав непритомніти, втратив вагу, у нього з’явилися ціаноз (посиніння) кінцівок і сильні набряки, а втрата зубів призвела до вираженої деформації нижньої щелепи.

У неволі в Ігоря також загострилися хронічні хвороби, зокрема пухлина підшлункової залози, цукровий діабет, сильні болі в серці та нозі внаслідок поранення, отриманого під час артобстрілу.

Ігор Назаренко

Ще один звільнений з полону – хірург Ігор Назаренко з Донецька, якого окупанти викрали з робочого місця у 2017 році.

Як розповідала колишня омбудсмена Людмила Денісова, чоловіка звинуватили у "тероризмі", катували, а потім дали 11 років колонії за сфабрикованими звинуваченнями.

Назаренка утримували у Макіївській виправній колонії №32 в умовах відсутності опалення та антисанітарії, але він все одно намагався надавати медичну допомогу співкамерникам.

Юрій Шаповалов

Ще один цивільний бранець Кремля, якого вдалося визволити 14 серпня – лікар-невропатолог Юрій Шаповалов.

За даними ексомбудсменки Денісової, Юрія затримали в Донецьку у 2018 році. Озброєні люди в масках напали на нього та кинули на землю у момент, коли він говорив телефоном з матір’ю, повертаючись додому з роботи.

Після затримання його відвезли до концтабору "Ізоляція", де катували електричним струмом і зламали ребра, вибиваючи "зізнання" у співпраці з українськими спецслужбами.

У квітні 2018 року Шаповалова перевели до СІЗО окупованого Донецька, а у квітні 2020 року "суд" виніс йому фейковий вирок – 13 років позбавлення волі за "шпигунство".

Нагадаємо, 14 серпня Україні вдалося повернути з російського увʼязнення 33 військовополонених та 51 цивільну людину.

Серед звільнених – троє цивільних жінок, які пробули в полоні понад 6 років. Одна з них, Світлана Головань, з 2019 року не бачила своїх двох дітей.

Також визволити вдалося 26-річного чоловіка, якого росіяни увʼязнили ще підлітком. Він пробув у неволі 9 років, очікуючи повернення на підконтрольну Україні територію.