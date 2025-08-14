З російського полону повернувся юнак, якого окупанти утримували з 2016 року: тоді йому було 17

Внаслідок чергового обміну з полону РФ повернувся цивільний Богдан Ковальчук. Хлопець перебував у неволі з 2016 року – окупанти схопили його у віці 17 років.

Про повернення юнака повідомила його бабуся Тетяна Гоц, інформує hromadske.

Жінка поділилася, що вже спілкувалася телефоном із рідним, а тепер вирушає на першу зустріч із ним після тривалого полону.

"Бабусю, я їду додому", – процитувала Богдана його бабуся.

Українець був одним із декількох підлітків, яких у серпні 2016 року затримали на території так званої "ДНР", повідомляла Медійна ініціатива за права людини.

На той час 17-річного Богдана виховували мати, бабуся та прадід. У 2016 році юнак збирався перебратися в Торецьк із рідної Ясинуватої та вступити в місцевий коледж, щоб здобути освіту автослюсаря.

Тетяна Гоц розповідала, що онук був у рідній Ясинуватій, де мав отримати довідку для зарахування в заклад освіти. Натомість Богдана та інших "диверсантів" затримали на виїзді з окупованого населеного пункту.

Юнаків звинуватили в тому, що нібито після вербування СБУ ті мали підірвати залізничний вузол у Ясинуватій. Зрештою Богдана окупанти назвали "лідером банди" і засудили до десяти років у колонії.

Згодом частину затриманих підлітків помилували. Ймовірною умовою звільнення була їхня згода відмовитися від обміну полоненими та залишитися на території "ДНР". Однак Богдан залишився за ґратами, відмовившись від помилування. Він відбував "покарання" у Торезькій виправній колонії №28.

"[Богдан] не скаржиться. Коли я з ним спілкувалася, він казав: "Я все стерплю, не переживай". Він такий впертий, мов бичок", – розповідала бабуся юнака.

У січні 2022 року Офіс Уповноваженого з прав людини повідомляв, що Богдан Ковальчук мав серйозні проблеми з легенями та потребував постійного нагляду лікаря, якого в колонії не було.

Нагадаємо, загалом під час обміну 14 серпня в Україну з російської неволі вдалося повернути 84 цивільних та військових. Серед них були українці, які перебували в полоні з 2014 року, а також захисники Маріуполя.