Мріяла про небо з 10 років: історія єдиної бойової льотчиці в українському війську

Лейтенант Катерина – єдина бойова льотчиця в українському війську, яка служить на передовій вертолітній базі з десятками колег-чоловіків.

У 2023 році захисниця долучилася до 18-ї окремої бригади армійської авіації і від того часу на гвинтокрилі Мі-8 здійснила понад 30 бойових завдань.

Історію льотчиці розповіли в The New York Times.

За словами Катерини, бажання літати у неї було з дитинства – відколи вперше побувала на авіабазі, де її батько служив офіцером. Після польоту на гелікоптері Мі-8 у віці 10 років вона вирішила стати льотчицею.

"Було так голосно і страшно, але я відчувала, що хочу літати на ньому", – поділилася спогадами захисниця.

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У 16 років дівчина вступила до Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, де була єдиною студенткою. Катерина згадує, що якось викладач запитав її: "Що ти тут робиш? Це не для дівчат. Ти не впораєшся".

Однак продовжувати втілювати свою мрію їй допомогла інструкторка, яка працювала на вертолітних симуляторах.

"Вона сказала мені нікого не слухати, і я подумала: "Якщо вона може літати, чому я ні?" – розповіла льотчиця.

У 2023 році Катерина долучилася до 18-ї окремої бригади армійської авіації, в складі якої у вересні 2024 року почала виконувати бойові завдання. Відтоді вона здійснила понад 30 бойових вильотів як другий пілот і штурман важкого радянського гвинтокрила Мі-8.

"У польоті мені подобається все", – каже захисниця.

Журналістам вдалося побачили, як лейтенант Катерина готується до виконання бойових завдань. Захисниця заплітає волосся у дві туги коси, аби не заважало, одягає чоловічу військову форму, оскільки не має іншої, бере планшетний комп’ютер, який використовує для навігації, і виходить на двір.

Там її зустрічає екіпаж місії – понад десять колег-чоловіків. Військові обговорюють маршрут, який лейтенантка підготувала заздалегідь – цього разу завдання мають виконувати на трьох вертольотах.

Згодом льотчики йдуть до гвинтокрилів, захованих у лісі для захисту від російських атак. Катерина одягає шолом, зручно влаштовується в сидінні та разом зі своїм командиром підіймається в повітря.

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Два гелікоптери, які мають завдати ударів по російських цілях, летять попереду. Позаду від них третій гвинтокрил – він служить своєрідному ретрансляційною радіостанцією.

Саме останню машину пілотує Катерина. Хоч вертоліт і тримається позаду від інших, часто він перебуває в більшій небезпеці через вищу висоту.

"Я ніколи не стресую під час польоту. Усі важкі думки можуть виникати до або після. Під час польоту мій розум ясний.

Я літаю, дивлюся на свою країну, думаю, яка вона прекрасна. А коли потрапляємо на передову і бачу, що села і міста, будинки і заводи – спалені та розбомблені, я думаю: "Як ми дійшли до такого у XXI столітті?" – зізнається льотчиця.

Після виконання завдання три гелікоптери повернулися на лісову галявину.

"Як тільки чую по радіо, що ми влучили в ціль, як сьогодні, знаю, що завдання виконано. Я думаю: "Фух, чудово, ми виконали своє завдання", – розповіла захисниця.

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Лейтенантка каже, що рідко бачиться зі своєю родиною, але мріє після завершення війни прокатати небом свою молодшу сестру.

Після бойових місій льотчиця має час для відпочинку, коли дивиться фільми з товаришами по службі.

Катерина ділиться, що навчилася ігнорувати сексистські коментарі у свій бік. Водночас її підбадьорює повага від інших льотчиків і те, що, командири знають, що вона вміє літати.

"Можливо, я зруйнувала стереотип", – сказала захисниця.

Водночас вона визнала, що упередження чоловіків-командирів і рядових солдатів щодо жінок важко здолати. За її словами, військовослужбовиці в армії часто маргіналізовані, їх також рідше залучають до виконання завдань, ніж чоловіків.

"Так буває в будь-якій професії, коли ти жінка. Не лише в армії", - додала Катерина.

Раніше ми розповідали, як під час масованої атаки колишня вчителька Наталія Грабарчук знищила російську крилату ракету з переносного зенітно-ракетного комплексу.

Згодом Міноборони відзначили нагородою захисницю та її колег.