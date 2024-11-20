Захистила об’єкт інфраструктури: колишня вихователька Наталія отримала відзнаку від Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров нагородив жіночий розрахунок мобільної вогневої групи, яка під час масованого обстрілу 17 листопада з ПЗРК знищила російську ракету.

Серед нагороджених – колишня вихователька дошкільного закладу Наталія Грабарчук, яка й уразила "Іглою" ворожу ціль, здійснивши свій перший бойовий пуск.

Про це повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

РЕКЛАМА:

Там розповіли, що злагоджена робота Наталії та її посестер дозволила збили російську крилату ракету Х-101 і захистити важливий об’єкт інфраструктури на Рівненщині.

"Влучний постріл, точна координація, і радісні емоції перемоги!

Сьогодні мав за честь особисто зустрітися із трьома неймовірними захисницями, які стали символом професіоналізму та відваги", – процитували слова міністра оборони в Повітряних Силах.

Раніше Повітряні сили поділилися відео успішного враження ворожої ракети – його зняла старший солдат Ольга Максименко.

У цей час старший солдат Валентина Стеблевець працювала з планшетом, за допомогою якого контролювала повітряну обстановку і передавала інформацію про російську ракету.

Влучний постріл зробила солдат Наталія Грабарчук. Для неї це був перший бойовий досвід враження цілі.

Рустем Умєров подякував захисницям за роботу та вручив їм заслужені відзнаки Міністерства оборони.

Раніше ми розповідали історію поліціянти Аліни з позивним "Субару", яка покинула роботу в медичній сфері, аби приєднатися до Національної поліції. Після початку повномасштабного вторгнення жінка служила в Маріуполі та в інших населених пунктах Донеччини та Луганщини.