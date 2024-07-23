Що відбувається з людиною в останні миті життя? 10 фактів про смерть, які ви могли не знати

Смерть – це тема, яка у більшості людей викликає страх. Та іноді, чим більше знаєш про якусь річ, тим менше вона лякає.

Експерти розповіли для EverydayHealth 10 фактів про смерть, які ви могли не знати.

Часто смерть – це процес

Існує великий перелік причин, які можуть спричинити раптову смерть. Проте тоді, коли смерть наближається до людини поступово через хворобу чи старість, на процес вмирання вказує низка ознак: уповільнене дихання, зниження або нестабільність серцевого ритму, падіння артеріального тиску та зміна кольору шкіри. Порядок появи цих симптомів може трохи різнитися у кожної людини.

«Загалом у час, що передує смерті, людина стає блідою через зниження артеріального тиску. Пальці можуть стати холодними або посиніти. Пульс стає слабким, а потім починається нерегулярне дихання – це ознака того, що ситуація стає критичною», – розповідає доктор медичних наук Закарі Палас.

Коли дихання уповільнюється, ймовірно, наближається смерть

Доктор Палас пояснює, що при наближенні смерті можуть виникати паузи в диханні протягом 15-20 секунд, але це ще не означає, що дихання обірвалося назавжди. Вчений підкреслює, що такі паузи – це нормальна частина процесу вмирання.

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Існують дві стадії смерті

Перша стадія відома як клінічна смерть – це час від повної зупинки кровообігу та дихання до настання необоротних змін в клітинах організму (коли їх вже не можна повернути до життя). Приблизно через 4-6 хвилин клітини мозку починають відмирати через втрату кисню – і настає біологічна смерть.

Хоча іноді можливо реанімувати людей під час клінічної смерті, це неможливо зробити під час біологічної смерті.

У житті серцево-легенева реанімація не завжди така ефективна, як у серіалах

Такі шоу, як-от "Доктор Хаус", "Швидка допомога" та "Анатомія Грей", багатьох змусили вірити у те, що серцево-легенева реанімація (СЛР) рятує життя більшості людей. У дослідженні, опублікованому в Emergency Medicine Journal, 95% із 500 пацієнтів відділення невідкладної допомоги отримали більшу частину інформації про СЛР із телевізійних шоу, і більше половини з них вважали, що успішність СЛР становить 75%.

Однак реальність виявилася кардинально іншою, особливо для людей із хронічними захворюваннями. За даними досліджень, загальний рівень виживання після СЛР у середньому становить близько 12% для випадків зупинки серця поза лікарнею і 24-40% – на базі госпіталю.

Слух – останнє чуття, яке зникає перед смертю

Вважається, що слух – це останнє з п'яти чуттів, яке людина втрачає перед смертю. Дослідження, опубліковане в Scientific Reports, показало, що слухові системи пацієнтів госпісу реагували подібно до слухових систем молодих, здорових людей навіть за кілька годин до смерті.

"Слух – це найпасивніше з почуттів. Тому ми заохочуємо родини говорити та ділитися своїми останніми думками, любов'ю та підтримкою зі своїми близькими, тому що навіть якщо артеріальний тиск падає, і люди згасають, вони можуть чути те, що ми говоримо", – говорить доктор Палас.

Одразу після смерті людина може мочитися та випорожнюватися

Коли ми живі, наш мозок постійно надсилає сигнали, щоб керувати функціями різних частин тіла. Під час смерті ці сигнали припиняються, і м'язи всього тіла зазвичай розслабляються.

"Шийка сечового міхура та анальний сфінктер постійно знаходяться в стані скорочення. Коли ж до сечового міхура та кишківника припиняють надходити нервові сигнали, ці м'язи розслабляються. Тому не дивно, що одразу після смерті може спостерігатися мимовільне випорожнення кишківника або сечового міхура", – пояснює доктор Палас.

Морфін полегшує біль, а не прискорює смерть

Доктор Палас стверджує, що одне з найпоширеніших помилкових уявлень про морфін (сильний опіоїдний знеболювальний засіб) полягає в тому, що його дають пацієнтам для прискорення смерті. Вчений категорично заперечує це твердження.

"Коли люди помирають, артеріальний тиск падає – це призводить до зменшення кисню, який надходить до органів. Тіла людей реагують на це задишкою з відчайдушними спробами збільшити частоту дихання. Цей стан відомий як "термінальна задишка".

Спостерігати за задишкою близьких людей дуже важко, адже вона здається болісною, і саме тут морфін відіграє свою роль. Правильна доза морфіну усуває відчуття задухи, дозволяє людям при смерті дихати спокійніше", – пояснює доктор Палас.

Тіло в цілому може бути мертвим, але окремі частини всередині все ще живі

Після смерті першим починає руйнуватися мозок, а за ним всі інші органи.

Особливо роль у розпаді або гнитті тіла відіграють живі бактерії. Цей розклад під впливом бактерій призводить до виникнення сильного "запаху смерті".

"Навіть через пів години ви можете відчути запах смерті в кімнаті. Він має дуже характерний аромат", – каже доктор Палас.

Існує наукове пояснення того, що життя пробігає перед очима

Часто у фільмах та телешоу, коли людина помирає, вона бачить перед собою спогади з різних періодів свого життя. Виявляється, цьому явищу може бути наукове пояснення.

У дослідженні, опублікованому в 2022 році, вчені описали випадок пацієнта, який помирав і, ймовірно, пережив раптовий спалах пам'яті за кілька секунд до зупинки серця.

87-річного чоловіка, який потрапив до лікарні після падіння, що призвело до крововиливу в мозок, підключили до апарату для електроенцефалографії, щоб дослідити його мозок. Пацієнт помер від серцевого нападу під час моніторингу. Сканування мозку, яке продовжувалося після зупинки серця, показало спалах мозкової активності, пов'язаної з пам'яттю та сновидіннями, який тривав близько 30 секунд. Дослідники припустили, що цей спалах активності може бути відтворенням спогадів з його життя.

Подібні результати були отримані й в інших дослідженнях. Наприклад, дослідження на гризунах показало, що незабаром після зупинки серця у щурів спостерігаються високі рівні мозкових хвиль.

Свідомість може існувати після зупинки серця

Вчені протягом багатьох років намагаються розгадати таємницю того, що відбувається з людським розумом після смерті. Одне з досліджень, опубліковане у вересні 2023 року в журналі Resuscitation, містить деякі відповіді на це питання.

У дослідженні взяли участь понад 550 пацієнтів з лікарень США та Великої Британії, яким проводили реанімаційні заходи (СЛР) після зупинки серця. Менше ніж 10% учасників дослідження одужали, але з тих, хто вижив, 4 з 10 згадували про певний рівень свідомості під час СЛР.

Деякі з них описували такі відчуття, як-от:

спостереження за подіями без болю;

глибоку оцінку своїх стосунків і вчинків;

відчуття відокремлення від тіла.

Дослідники також зафіксували на скануванні мозку мозкові хвилі, пов'язані з мисленням і пам'яттю, протягом години після початку СЛР.

"Це перше масштабне дослідження, яке продемонструвало, що дані спогади та зміни мозкових хвиль можуть бути ознаками універсальних елементів так званих передсмертних переживань", – заявив провідний автор дослідження Сем Парніа.

Раніше ми розповідали, що у США працівники похоронного бюро виявили дихання у 74-річної жінки, яку за дві години до того визнали мертвою.