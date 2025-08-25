"Треба будувати містки, а не стіни": омбудсменка про доцільність підвищення мовних штрафів

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає, що зараз не варто підвищувати штрафи за порушення мовного законодавства. Зокрема, через війну в країні.

Про це мовна омбудсменка розповіла в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Івановської, з огляду на Кодекс України про адміністративні правопорушення, наразі справи про порушення мовного законодавства розглядаються виключно щодо фізичних осіб.

Якщо ухвалять новий кодекс, у ньому передбачатиметься розмежування відповідальності – для фізичних і юридичних осіб. Через це будуть різні розміри штрафів.

"Водночас хочу наголосити: уповноважений не має мети карати. Штраф – це не самоціль, це вже крайній захід. Але коли людина свідомо ігнорує закон, коли є очевидна зневага – тоді держава має реагувати. І ця відповідальність повинна бути не лише персональною, а й корпоративною, коли порушення йдуть з боку бізнесу чи організацій.

Ми, як суспільство, маємо рухатися до того, щоб мова не потребувала штрафного захисту – але зараз, на жаль, ще є ситуації, коли без цього не обійтися", – зазначила мовна омбудсменка.

Вона вважає, що наразі немає потреби підвищувати розміри штрафів за порушення мовного законодавства.

"Ми живемо у надзвичайно складний час – війна триває, люди втрачають домівки, рідних, джерела доходу. І в таких умовах говорити про посилення каральних інструментів – не просто недоречно, а й, на мою думку, морально чутливо.

Я переконана, що наша мовна політика має бути в першу чергу про підтримку, розуміння, про єднання навколо спільного – а не про страх покарання. Звісно, закон має діяти. І там, де є свідоме, демонстративне порушення – реагувати потрібно. Але загалом ми маємо дбати не про те, як карати більше, а як порушень уникати взагалі – через діалог, просвіту, повагу", – каже Олена Івановська.

Вона додає, що зараз головне – зберегти баланс. А вже після завершення війни вирішувати, як краще будувати мовну політику в мирний час.

"А поки – моя позиція така: не варто зараз посилювати санкції. Треба підтримувати людей і будувати містки, а не стіни", – зауважує мовна омбудсменка.

