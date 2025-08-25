"Виклик нацбезпеці": мовна омбудсменка підтримала ідею заборони російської музики

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає, що для захисту культурного простору України важливо блокувати російську музику на Apple Music, Spotify, YouTube Music та інших популярних платформах.

На думку мовної омбудсменки, для цього потрібно звертатися до монополістів та великих світових платформ із чіткою позицією на основі українського законодавства, заявила вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Моя позиція – однозначна. Поширення такого контенту в Україні сьогодні є не просто парадоксом, а фактично викликом національній безпеці та культурній ідентичності. Російська музика, особливо та, що створена або підтримується особами, які відкрито схвалюють агресивну політику Росії, має бути максимально обмежена на наших інформаційних просторах", – сказала Івановська.

Уповноважена нагадала, що у 15-й статті Закону "Про культуру" прямо прописана заборона на виконання в Україні культурного продукту, створеного громадянами Росії або тими, хто підтримує політику країни-агресора. На цю законодавчу базу можна спиратися, вимагаючи від стримінгових платформ дотримання національних інтересів українців.

Івановська наголосила, що такі ініціативи мають підтримувати у Раді національної безпеки і оборони (РНБО) та інших державних органах, адже це додасть зверненням вагомості та офіційного статусу й підвищить шанси на запровадження відповідних обмежень.

"Наразі вже створена робоча група при Директораті з питань внутрішньої та гуманітарної політики ОП України, де ми беремо участь. Таким чином, я вважаю, що блокування російської музики на популярних платформах – це необхідний крок для захисту культурного простору України.

Водночас цей процес повинен бути чітко врегульованим, прозорим і відповідати законодавчим нормам, щоб ми не тільки відстоювали свої національні інтереси, а й діяли в межах правового поля, викликаючи розуміння і підтримку як у громадян України, так і в міжнародної спільноти", – заявила уповноважена.

Що стосується російськомовних пісень українських виконавців, Івановська зазначила, що це делікатне і непросте питання. Чинне мовне законодавство не передбачає санкцій чи обмежень щодо російськомовного творчого продукту, якщо це пісні українських артистів.

"Водночас ми бачимо потужний суспільний запит на посилення мовної ідентичності саме у сфері культури. У соціальних мережах та громадських дискусіях дедалі частіше лунають заклики до підтримки української мови в музиці та мистецтві загалом. Багато хто вважає, що навіть творчість українських виконавців має бути максимально україномовною, особливо у цей критичний для країни час, коли мова – символ опору та національної єдності.

З огляду на це, є підстави для того, щоб розглянути можливість внесення відповідних змін до законодавства", – додала жінка.

Івановська розповіла, що наразі Комітет Верховної Ради з гуманітарної політики готує до розгляду правки до мовного законодавства. На її думку, це сприятиме обговоренню і впровадженню нових норм, які могли б врегулювати питання використання російської мови в творчості українських митців.

"Опираючись на громадянську ініціативи, ми можемо активно долучатися до цього процесу – формувати пропозиції, вести дискусії, обговорювати ці питання з експертами, законодавцями та суспільством. Важливо, щоб це було зроблено з розумінням культурної специфіки, свободи творчості та водночас у контексті захисту української мови як основного символу нашої державності", – наголосила Уповноважена із захисту державної мови.

Нагадаємо, у лютому 2025 року українці підписали петицію з вимогою заблокувати пісні російською мовою на стримінгових платформах в Україні.

Тогочасний прем'єр-міністр Денис Шмигаль відповів, що в міжнародному праві, українському законодавстві та у правилах мовлення іноземних платформ відсутні юридичні підстави для заборони або обмеження музичного продукту за мовною ознакою.

У червні 2025 року українські музиканти закликали Офіс президента блокувати російську музику в Україні.

Раніше правоохоронці пояснили, чи передбачене покарання за прослуховування російськомовної музики на вулиці.