"Якщо погодимось на білінгвізм – це буде початок кінця нашої боротьби за гідність": мовна омбудсменка

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська переконана, що ні переговорна група, ні Зеленський не поступляться питанням мови у мирних переговорах з РФ. А погодження на білінгвізм стане початком кінця боротьби за гідність.

Про це вона повідомила в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ми сьогодні погодимось на білінгвізм під тиском чи як "компроміс" – це буде відкатом до старої колоніальної моделі, де українська знову стане маргінальною, "домашньою", а в публічному просторі домінуватиме мова імперії. Ми це вже проходили: коли українську мову називали "неконкурентною", "селюцькою", коли її витісняли з освіти, армії, культури, інших державних інституцій. Якщо ми відступимо – це буде початок кінця нашої боротьби за гідність", – зазначила мовна омбудсменка.

З її слів, Росія не вперше намагається вдарити по мові, вірі, культурній ідентичності, використовуючи це як інструмент впливу. Омбудсменка вважає, що спроба нав'язати російську мову як другу державну – це намагання розколоти українське суспільство, внести внутрішню дестабілізацію та підважити суть української державності.

"Для Кремля це завжди було більше, ніж питання лінгвістики – це спосіб тримати під контролем, це колоніальна спадщина, яку ми відкинули й не збираємося повертати", – повідомила Івановська.

Також вона наголосила, що 10 стаття Конституції України, яка закріплює українську як єдину державну мову, є недоторканною і не може бути предметом торгу.

"Я впевнена, що ні переговорна група, ні гарант Конституції – президент, не поставлять мову на шальки терезів у переговорах. Бо і мова і віра – це душа нації. А душею не торгують. Тим більше з тими, хто прийшов її знищити", – додала Олена Івановська.

Омбудсменка зауважила, що мова – це червона лінія, за яку не можна переступати за жодних умов, і держава, і суспільство мають стояти на цьому непохитно.

Раніше у медіа поширювали інформацію, що РФ вимагає від ЗСУ повного виходу з районів Донецької та Луганської областей, які вона не змогла захопити, а також офіційного статусу російської мови та дозволу на необмежену діяльність РПЦ в Україні як умови для укладання мирного договору, обговорених під час зустрічі Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі в Анкориджі на Алясці.