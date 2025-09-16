У Греції вперше підняли речі з "брата" затонулого "Титаніка": корабель пішов на дно у 1916 році

З дна Егейського моря поблизу Греції вперше підняли предмети, що були на затонулому лайнері "Британнік". Корабель зазнав смертельної аварії у 1916 році і належав до тієї ж серії, що й "Титанік".

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на Міністерство культури Греції.

Судно "Британнік" було одним із трьох трансатлантичних пасажирських лайнерів серії компанії White Star Line. До неї також належав "Титанік", який трагічно затонув в Атлантичному океані після зіткнення з айсбергом.

Колишнє керівництво Військово-морського флоту Великої Британії вилучило "Британнік" для державних потреб. У часи Першої світової війни судно переобладнали на плавучий шпиталь.

У 1916 році під час плавання поблизу грецького острова Кеа корабель натрапив на німецьку міну. Менш ніж за годину після вибуху човен затонув.

За даними міністерства культури, тоді загинуло тридцятеро із понад тисячі людей, які перебували на борту. Їхня смерть настала внаслідок того, що гвинти судна зачепили дві рятувальні шлюпки.

Тепер команда глибоководних дайверів здійснює дослідження з документування місця аварії затонулого "Британніка" та вмісту його борту. З глибини понад 120 метрів фахівці вперше підняли дзвін зі спостережного поста, сигнальний ліхтар і предмети портативного обладнання з першого та другого класів.

Також із дна Егейського моря дістали керамічну плитку, якою була прикрашена турецька лазня на судні, та бінокль. Влада Греції зауважила, що деякі відібрані об’єкти не змогли підняти на берег через їхнє місцеперебування чи стан збереження.

"Умови на місці затонулого судна були особливо складними через течії, глибину та низьку видимість", – пояснили в міністерстві культури.

Там додали, що отримані речі з "Британніка" перевезли до лабораторій в Афінах, де проведуть процедуру з їхньої консервації. Очікується, що предмети стануть частиною постійної експозиції в музеї підводних старожитностей, який будують у місті Пірей.

