Ізолятор як метод покарання: у ще одному притулку на Львівщині виявили порушення прав дітей

У притулку Служби у справах дітей Львівської ОВА виявили численні порушення прав дітей – їх карають утриманням в ізоляторі, а медичну допомогу їм надають лікарі без ліцензій.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, у притулку використовували ізолятор як один з методів покарання. Дітей залишали там без належного нагляду, замкненими на пʼять днів. Адміністрація назвала це способом дисциплінувати дітей, які нібито симулювали хворобу, щоб не йти до школи.

"Однак без цілодобового нагляду неповнолітніх залишати там за зачиненими дверима неприпустимо", – зазначає Лубінець.

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Крім того, у притулку діти перебувають значно довше, ніж дозволено законом. Хоча максимальний термін перебування у закладі становить 90 днів, деякі діти живуть там вже понад два роки.

Під час перевірки також стало відомо, що медичну допомогу в притулку надають лікарі без належних ліцензій.

Частина дітей у притулку – це внутрішньо переміщені особи, яких привезли сюди з інших регіонів, зокрема із Запорізької області. Однак, за словами Лубінця, Львівська та Запорізька обласні адміністрації не координують своїх дій, щоб забезпечити дітям належні догляд і підтримку.

У дитячому притулку на Львівщині виявили серйозні порушення Фото: Дмитро Лубінець

Крім того, за словами Лубінця, у притулку ігнорують реформу деінституціалізації.

"Лише 4 дитини з 44-х, які покинули притулок у 2023 році, потрапили до патронатних сімей. Інші ж діти направлені до інституційних закладів, а не до сімей", – зазначив омбудсмен.

Уповноважений Дмитро Лубінець вже надав звіт про порушення компетентним органам і направив офіційні звернення до Львівської та Запорізької обласних адміністрацій. Відповідальним службам надано місяць для виправлення ситуації і усунення порушень.

Нагадаємо, раніше Лубінець повідомляв, що ще в одному спецзакладі на Львівщині є "педагогічно занедбані" діти, дехто з них підпрацьовує копачем могил.