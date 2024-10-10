Лубінець: У спецзакладі на Львівщині є "педагогічно занедбані" діти, дехто підпрацьовує копачем могил

За словами омбудсмена, понад половина дітей насправді не мали би перебувати в закладі

Співробітники Секретаріату уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця здійснили повторний візит до одного із навчально-реабілітаційних центрів Львівщини, вихованці якого раніше заявили про насильство з боку керівництва і вихователів.

Під час моніторингу фахівці підтвердили попередні висновки Державної служби у справах дітей та виявили педагогічну занедбаність вихованців.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Учасники моніторингу підтвердили свідчення служби у справах дітей про те, що вихованці були "обережними у висловлюваннях".

"Проте під час тривалого спілкування окремі діти розкривались та розповідали, що зазнавали психологічного тиску, насильства, погроз, інші повідомляли, що були свідками вчинення насильства над іншими вихованцями закладу.

ВІДЕО ДНЯ

Це свідчить, що таким дітям потрібна не разова допомога, а довготривалий супровід психолога або наставника", – зауважує Дмитро Лубінець.

Також оцінка потреб дітей показала, що понад половина з них не мала би перебувати в спецзакладі, вихованці якого мають ознаки "педагогічної занедбаності".

Читайте також : Вихователька била і називала "скотинякою": відео насильства над дітьми у спецзакладі на Львівщині

"Це можливий наслідок надання неякісних освітніх послуг або влаштування дітей до закладу відповідно до застарілих висновків інклюзивно-ресурсних центрів.

Цим дітям рекомендовано влаштування до сімейних форм виховання або забезпечення інклюзивним навчанням чи навчанням у закладі середньої освіти", – стверджує уповноважений.

Одна дитина, яка перебуває в закладі, розповіла, що підпрацьовує у сфері ритуальних послуг. Вихованець зізнався, що копає могили, підготовлює тіла померлих до поховання, а також відспівує їх.

На думку омбудсмена, така "зайнятість" у дитячому віці здатні "спричинити тяжкі психологічні наслідки". Крім того, робота свідчить про ознаки експлуатації дитячої праці.

Читайте також : Підозру в сексуальному насильстві нікому не вручали: деталі розслідування у справі дітей на Львівщині

"Ми очікуємо термінової релокації дітей із метою унеможливлення тиску на них та насильства, возз'єднання рідних братів і сестер", – заявив він.

Нагадаємо, на початку жовтня у скандальному закладі провела перевірку Державна служба у справах дітей, фахівцям якої діти розповіли про те, що були свідками фізичного насилля.

Крім того, службовці зафіксували випадки психологічного тиску, насильства між дітьми та роз’єднання дітей з однієї родини.

Вихованці закладу скаржилися на харчування, а деякі з них мали "недоглянутий" вигляд.