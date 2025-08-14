Яку зарплату отримуватимуть фахівці із супроводу ветеранів? Уряд визначив мінімум

Кабінет Міністрів встановив розмір мінімальної заробітної плати для фахівців із супроводу ветеранів – вона становитиме 25 тисяч гривень з обов’язковими виплатами надбавок та премій.

Про це повідомили в Уряді та Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.

Постанову № 868 підтримали на засіданні уряду 13 серпня. Вона передбачає, що:

мінімальний розмір оплати праці фахівця за виконану у повному обсязі місячну (годинну) норму праці має становити не менше 25 тисяч гривень (для фахівців без категорії), а зарплата фахівців І-ІІ категорії та провідних спеціалістів має бути вищою;

фахівцям за фактично відпрацьований час виплачуються надбавки . Наприклад, за особливий характер праці, складність чи напруженість у роботі виплачують суму у розмірі до 50% посадового окладу .

"Сьогоднішня постанова гарантує працівникам, які виконують таку соціально-важливу роботу, як супровід ветеранів, заробітну плату – не менше 25 тисяч гривень.

Відтепер керівники установ, нараховуючи зарплати таким фахівцям, повинні обов'язково включати відповідні надбавки за фактично відпрацьований час", – зазначила заступниця Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак.

Фахівець із супроводу ветеранів допомагає адаптуватися до цивільного життя захисникам і захисницям, які повернулися із зони бойових дій. Раніше ми розповідали, хто може ним стати та які послуги надає цей спеціаліст.