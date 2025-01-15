Що відзначаємо у лютому: вшанування, пам’ятні дати та свята

Місяць починається зі свята Стрітення. Це одне з дванадесятих свят у християнстві та важливий день у народно-обрядовому календарі.

Останній подих зими – так відчувається лютий. Різдвяні свята вже далеко позаду і вже ніякий сніг не здатен налаштувати на святковий лад: всі думки про весну.

Лютий завше був складний для України: розстріли на Майдані, окупація Криму, початок повномасштабного вторгнення Росії. Тому не дивно, що у цьому місяці багато дат вшанування та пам’яті. Зберігайте список, аби пам’ятати.

15 лютого – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

16 лютого – День військового журналіста України

19 лютого – День Герба України

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20 лютого – День Героїв Небесної Сотні

21 лютого – Міжнародний день рідної мови (відзначається з 1999 року за ініціативою ЮНЕСКО)

22 лютого – Європейський день підтримки жертв злочинів

24 лютого – Початок повномасштабного вторгнення Росії

26 лютого – День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

На додачу до пам’ятних дат у лютому є ще кілька свят народно-обрядового календаря та неофіційних дат. Останні встановлені аби привернути увагу до важливих аспектів життя. Зверніть увагу на такі дні:

2 лютого – Стрітення (свято, яке поєднує релігійну та народно-обрядові складову)

11 лютого – Міжнародний день жінок та дівчат в науці

Вівторок другого тижня лютого (11 лютого) – День безпечного інтернету (Safer Internet Day, започаткований, аби привернути увагу до безпеки та гігієни споживання інформації у мережі, особливо дітьми та молоддю)

13 лютого – Всесвітній день радіо

14 лютого – Міжнародний день дарування книг, День усіх закоханих

17 лютого – Всесвітній день спонтанного прояву доброти

24 лютого – початок тижня Масниці