"Пробачте, кожна героїне": пастор Марк Сергеєв вирішив зробити паузу в капеланстві після скандалу

Капелан, волонтер і "молодіжний пастор" Марк Сергеєв вирішив тимчасово припинити капеланську діяльність у Збройних силах через свої висловлювання про жінок. Раніше він розповів історію медикині, яку нібито побратими "мають всі в постєлі по черзі".

Про паузу у службі Марк Сергеєв повідомив у черговому ролику на своїй сторінці в Instagram.

У відео "молодіжний пастор" визнав за собою порушення "Кодексу військового священника (капелана)" та вибачився перед колегами.

"Я зробив помилку і не мав говорити про такі деталі. Я зроблю паузу як капелан, це стовідсотково. Але я залишаюся тут (йдеться про території України – ред.). І якщо десь [перебуваю] за кордоном, то це тільки задля України", – заявив чоловік.

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Нагадаємо, у червні 2013 року Міністерство оборони України прийняло текст статуту капеланів. В одному з його положень військові священники, заступаючи на службу у Збройних силах, беруть на себе обов’язок захищати від дискримінації на основі статі, а також релігійних переконань чи національності.

Крім того, капеналам не дозволено розголошувати інформацію, яка стала їм відома під час служіння.

Також Марк Сергеєв вкотре перепросив за свої слова перед військовослужбовицями. Зауважимо, що попередній ролик, в якому він виправдовував розповідь про медикиню спробою "торкнутися пасторів, людей, церков", був видалений із його сторінки.

"Ніколи не думав, що мої помилки призведуть до такого обурення в суспільстві. Тому перш за все хочу принести свої вибачення. Пробачте, кожна героїне на фронті, кожен медик, який рятує наших хлопців", – сказав він.

Раніше парамедикині, які перебувають на фронті, розкритикували розповідь Марка Сергеєва. Зокрема свою думку висловила звільнена з полону медикиня Катерина "Пташка" Поліщук та госпітальєрка Софія Янчевська.