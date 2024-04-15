250 млн грн збитків: ДБР підозрює керівництво Прикарпатського лісгоспу у незаконній вирубці лісу

Керівництво "Кутського лісового господарства" підозрюють у незаконній вирубці лісів на території Національного природного парку "Гуцульщина".

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань та Івано-Франківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у 2018 році керівник лісгоспу створив групу, яка незаконно, без дозволів та погоджень, видавала документи для проведення вирубок на ділянках, що вже понад 20 років не належать лісгоспу, а входять до складу Національного парку.

Окрім директора підприємства, до групи входили виконувач обов’язків головного лісничого, лісничий та інженер з охорони та захисту лісу. Вони незаконно вирубували цінні дерева різних порід.

"Зрубану деревину вони продавали населенню, а гроші привласнювали. Протиправна діяльність ділків впродовж кількох років завдала збитків екології на майже 250 мільйонів", – зазначили в ДБР.

За даними прокуратури, під виглядом санітарних рубок у 2022 році на території природно-заповідного фонду незаконно вирубали понад 600 дерев, що призвело до збитків для держави на суму майже два мільйони гривень.

З метою відшкодування завданих збитків наразі розглядають питання про арешт майна підозрюваних.

Суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для двох підозрюваних. Ще один – перебуває під домашнім арештом. Для четвертого ділка ще не обрали – суд розглядає відповідне клопотання.

Наразі триває досудове розслідування. Всім чотирьом учасникам злочинної групи оголосили про підозру у зловживанні службовим становищем та у незаконній вирубці та продажу деревини на території природно-заповідного фонду. Їм інкримінують частину 3 статті 27, частину 3 статті 28, частину 2 статті 364, частину 3 статті 27, частину 3 статті 28, частину 4 статті 246 Кримінального Кодексу України.

Раніше ми розповідали, що групу посадовців підозрюють у вирубці дубів Чорнобильського заповідника на 60 мільйонів гривень.