"Буде більше": у ЦПД розповіли, скількох викрадачів українських дітей наразі вдалося верифікувати

У списку викрадачів українських дітей понад 500 фізичних та юридичних осіб, і їх буде більше

У списку викрадачів українських дітей, яких наразі вдалося верифікувати, є близько півтисячі фізичних та юридичних осіб. Невдовзі цей перелік стане більшим.

Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в інтерв’ю "Укрінформу".

За його словами, портал War and Sanctions зараз містить понад 300 фізичних і понад 100 юридичних осіб. Наразі триває робота над пакетом певних людей, яких ще немає на сайті. Після успішної верифікації їх внесуть до бази.

"Так само по розділу "Рупори Кремля", куди входять особи, які курують мережі пропаганди і долучають до них дітей із тимчасово окупованих територій. Зараз там 58 осіб, але пакет із мінімум 15 особами проходить верифікацію.

Тобто цей портал регулярно наповнюється, але кожне прізвище та організація мають бути підтвердженими. Ми не з неба беремо факти, будь-яка інформація проходить декілька етапів верифікації", – сказав Андрій Коваленко.

РЕКЛАМА:

Як зазначив керівник ЦПД, потім цей список планують передати західним партнерам для санкцій, зокрема Європейському Союзу, США та міжнародним судам. Уже є успішні приклади.

"Серед тих, проти кого запроваджено санкції, є культурні рупори Кремля, які приїжджали до дітей у табори і проводили з ними так звані патріотичні заняття. Це теж частина ідеологічної обробки. Всі ось ці люди ще з часів Кобзона працюють із російськими спецслужбами", – розповів Коваленко.

На його думку, важливо, щоб запроваджені санкції били по головних ресурсах Росії, зокрема, по енергетиці.

"Поки режим зберігатиме можливість компенсувати всім цим злочинцям втрати їхніх потенційних європейських прибутків, частина з них будуть продовжувати злочинну діяльність.

Як тільки ресурс Кремля буде потрошку знижуватися, ці люди шукатимуть можливості співпраці з Заходом і почнуть зливати режим", – пояснив Коваленко.

Раніше Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що російські чиновники шукають викрадених українських дітей, щоб їх "усиновити".