Київська школа "Базис" відреагувала на заяву колишньої вчительки про домагання з боку керівника

Співзасновник столичної школи "Базис" Юрій Білецький, якого колишня вчителька звинуватила у домаганнях, відсторонився від роботи.

Про це повідомила директорка школи "Базис" Ольга Липко у соцмережах закладу.

У школі також заявили, що для вивчення ситуації створили спеціальну групу, до якої увійшли і зовнішні незалежні експерти, і співробітники школи.

"Школа "Базис" отримала публічне звернення в соціальних мережах щодо заяви до правоохоронних органів і заявляє, що сприятиме всебічному та об’єктивному розслідуванню ситуації.

Юрій Білецький [вирішив] відсторонитися від будь-якої роботи та процесів школи на період роботи спеціальної комісії для можливості максимально неупередженого і обʼєктивного вивчення ситуації", – йдеться у заяві закладу.

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Директорка наголосила, що школа "Базис" засуджує будь-які форми сексуальних домагань і дискримінації.

"Просимо всіх, хто має інформацію щодо цього інциденту або подібних ситуацій, повідомити в адміністрацію школи у будь-який зручний спосіб (особиста зустріч, лист або дзвінок)", – пише Ольга Липко.

Зрештою, в закладі пообіцяли оновити внутрішні правила комунікації та розпорядку для посилення політики запобігання гарасменту та мобінгу.

Нагадаємо, 5 березня колишня вчителька хімії школи "Базис" Анна Арінархова заявила, що зазнавала домагань з боку співзасновника навчального закладу Юрія Білецького.

Анна розповіла, що Юрій Білецький коментував її зовнішність, називав сексуальною, а також обмацав її живіт у присутності колеги.

Також в робочому чаті чоловік одного разу написав "жартівливий" вірш про Анну:

"Спозаранку вийду з ґанку,

Згадаю зранку про насос.

А ще – зустріну завтра Анку,

Зроблю цілуночок взасос".

Анна стверджує, що коли вона почала реагувати на неетичні коментарі керівника, він почав її принижувати, а потім її безпідставно звільнили.

Чимало педагогів публічно підтримали Анну після її свідчень. Зокрема, колишній вчитель "Базису" Олексій Євдокименко написав:

"Анна Арінархова – вчителька хімії і мама одного з моїх учнів, пів року, коли я викладав у "Базисі", вона була класним керівником чудесного класу з чудесними дітьми. Вірю, що їй важко дався цей пост, адже вона була щиро закохана в "Базис", тому вважаю, що має право бути почутою".

"УП. Життя" створила онлайн-форму для свідчень про сексуальні домагання в будь-яких закладах освіти(спортивних, мистецьких, технічних тощо). Ми не публікуватимемо ваші свідчення без вашого дозволу.