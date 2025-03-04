"Зроблю поцілунок взасос": вчителька звинуватила в домаганнях засновника столичної приватної школи

Вчителька приватного закладу освіти Науково-дослідницької школи "Базис" Анна Арінархова заявила, що зазнавала домагань із боку співзасновника навчального закладу Юрія Білецького.

Освітянка стверджує, що на недоречні коментарі керівника почала відповідати лише через декілька років. За це її нібито звинуватили в "образі" Юрія Білецького та звільнили.

У своєму дописі в соцмережах педагогиня розповіла, що протягом чотирьох років школа була для неї "неймовірним місцем роботи".

Водночас освітянка стверджує, що "неідеальною" школу робили домагання з боку її керівника.

"Неідеальною школу робило тільки одне – постійні коментарі від засновника школи Юрія Білецького на кшталт "Яка в Арінархової сексуальна зовнішність", "Арінархова, а правильно казати, що ти дуже сексуальна у чоботах чи що в тебе дуже сексуальні чоботи?", "Дивіться, яка Арінархова сексуальна у лабораторному халаті, треба, щоб у нас було більше лабораторних", "Що за неподобство, що у "Базисі" немає сексу!" – йдеться в публікації вчительки.

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Жінка заявила, що одного разу неприйнятна поведінка керівника набула фізичного характеру – Юрій Білецький нібито "обмацав" її живіт у присутності іншої працівниці закладу освіти. Анна Арінархова стверджує, що співзасновник школи при цьому сказав: "О, у Арінархової є животик".

"У відповідь на "Юрію, це що?" прозвучало: "Я ж керівник, мав переконатися, чи ти не вагітна. Може, нам треба шукати хіміка на заміну?"

Я була такою зачарованою своєю роботою, такою захопленою. Звісно, моєю помилкою було не встановити відразу межі, не заявити: "Зі мною так не можна". Але як це сказати шефу, засновнику?" – поділилася спогадами вчителька.

Іншого разу в робочому чаті чоловік написав "жартівливий" вірш щодо вчительки.

"Спозаранку вийду з ґанку,

Згадаю зранку про насос.

А ще – зустріну завтра Анку,

Зроблю цілуночок взасос", – йдеться на скриншоті.

Фото: Анна Арінархова

Анна зауважила, що лише на четвертому році роботи наважилася відповідати на недоречні коментарі у свій бік. За її словами, тоді ставлення до неї Юрія Білецького "кардинально змінилося".

"Юрій почав публічно мені грубити, показово "затикати рота", не давати висловити свою думку на робочих нарадах чи позаробочих теревенях у вчительській.

На мій протест, що я заслуговую на повагу у спілкуванні, а не публічні "шмагання", мені відповіли: "Тебе забагато. Ти перетягуєш на себе увагу всіх вчителів і не даєш розкритися іншим колегам", – додала педагогиня.

Зрештою її зняли з однієї з програм підготовки вчителів, а пізніше звільнили через те, що "образила Юрія і не залагодила цей конфлікт". Педагогиня заявила, що кілька тижнів після цього не могла спати і навіть приймала транквілізатори та антидепресанти.

"Зараз у мене дві нові чудові робота, відчутно вища зарплата. Добиратися до школи мені 30 хвилин замість півтори години. Команда моїх учнів виборола 4 місце на національному конкурсі від NASA Mission 19, інша команда успішно представилася на конкурсі винаходів!

Здавалося б, все на краще. Але… Оте гнітюче почуття несправедливості через причини мого звільнення стискає горло, не дає спати вночі і дихати вдень", – зізналася Анна Арінархова.

Редакція “УП.Життя” звернулася за коментарем щодо звинувачень до Юрія Білецького та очікує на відповідь. У школі “Базис” заявили, що не ознайомлювалися із заявами Анни Арінархової, тому поки не можуть пояснити свою позицію з цього приводу.

Хвиля звинувачень у домаганнях працівників освіти та дієвців культури

Нагадаємо, на початку 2025 року колишня студентка Київського університету імені Карпека-Карого заявила, що зазнала сексуальних домагань із боку викладача Андрія Білоуса. Дівчина стверджує, що той у повідомленнях цікавився її сексуальною орієнтацію та просив надіслати інтимні фото.

Пізніше в неетичній поведінці звинуватили іншого викладача цього університету Юрія Висоцького, а також Олександра Балабана. Щодо цих працівників розпочали службове розслідування, на час якого їх відсторонили від роботи.

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