Етична комісія ЛНУ ухвалила рішення щодо викладача Йосипа Лося, якого звинуватили у домаганнях

Етична комісія Львівського національного університету ім. Франка рекомендувала звільнити викладача факультету журналістики Йосипа Лося, якого десятки колишніх студенток звинуватили у домаганнях.

Рішення ухвалили під час другого засідання, повідомив Студентський уряд ЛНУ.

Цього разу там була присутня журналістка Катерина Родак, яка першою публічно заявила про домагання з боку Лося.

"Позиція Студентського уряду незмінна: ми прагнемо розірвання трудового договору. Студентське самоврядування засуджує подібні дії викладача та прагне безпечного освітнього середовища", – кажуть студенти.

На засіданні Катерина Родак виступила з промовою, у якій згадала листи інших колишніх студентів, які звернулися до неї з подібними свідченнями сексуальних домагань та гарасменту з боку Йосипа Лося.

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Після перерви та закритої частини засідання голова Комісії з питань етики та професійної діяльності рекомендував в.о. ректора Володимиру Мельнику звільнити Йосипа Лося на підставі численних звернень від студентів.

"Ми закликаємо всіх, хто має інформацію про випадки гарасменту/сексизму/сексуальних домагань з боку інших викладачів, поділитися нею з Комісією з питань етики та професійної діяльності", – додали в Студуряді.

Перше засідання етичної комісії відбулося 27 лютого 2025 року, і тоді частина викладачів підтримала Лося, а сам професор заявив, що звинувачення у домаганнях є способом "дискредитації університету" та повʼязані з виборами ректора.

При цьому він не спростував самих звинувачень, а здивувався, що Катерина "15 років мовчала".

Нагадаємо, 25 лютого колишня студентка ЛНУ і журналістка NGL.Media Катерина Родак заявила про домагання з боку професора кафедри зарубіжної преси Йосипа Лося. Під її дописом зʼявилися десятки коментарів від колишніх студенток, які також свідчили про домагання.

Після розголосу поліція Львівщини розпочала перевірку інформації щодо звинувачень проти Йосипа Лося, а потерпілих жінок підтримав представник Уповноваженого ВР з прав людини у Львівській області Тарас Подвірний.