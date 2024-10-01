Зупинив фуру на ходу: у Києві чоловік врятував водія, який знепритомнів за кермом

У Києві водій фури знепритомнів під час кермування транспортом через епілептичний напад.

Інструктор благодійного фонду "Солом’янські котики" надав йому допомогу, кажуть у фонді.

"Сьогодні біля нашого хабу сталася ДТП. У водія фури під час дороги сталася епілепсія та він втратив свідомість", – розповідають волонтери.

Інструктор "Солом’янських котиків" Максим увірвався в авто, зупинив рух та надав допомогу водієві. Стан чоловіка вдалося стабілізувати до приїзду швидкої.

"В котрий раз ми переконуємося, що критична ситуація може статися в будь-який момент. Ми маємо бути готові завжди.

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Опануйте навички домедичної допомоги, це важливо. Приходьте на тренінги", – закликали "Солом'янські котики".

Нагадаємо, епілепсія – це хронічний розлад мозкової діяльності, для якого характерні напади, зокрема судоми або непритомність. Раніше у МОЗ пояснювали, як діяти, якщо ви стали свідком епілептичного нападу у людини поруч.

Насамперед потрібно покласти людину в стабільне бокове положення, зафіксувати час початку судом, підкласти щось м'яке під голову та притримувати її, щоб уникнути травмування.

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Категорично не можна вводити сторонні предмети до рота людини (а тим паче проколювати їй язик чи намагатися витягнути його руками).

Більшість нападів триває не більше двох хвилин, тож варто залишитись поруч і поспостерігати за станом людини.