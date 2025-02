"Ми втрачали їхній слід": вчені встановили, куди в морі таємниче зникають юні черепахи

Завдяки супутниковим трекерам дослідники вперше побачили, як дитинчата морських черепах активно плавають водами та досліджують океанські простори, а не пасивно дрейфують течіями, як вважалося десятиліттями.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Proceedings of the Royal Society, пише Associated Press.

Десятиліттями вчені не мали даних про те, де перебувають молоді морські черепахи протягом ключової частини їхнього життя. Зазвичай тварини покидають берег незадовго після вилуплення і повертаються на берегову лінію майже дорослими – в період від одного до десяти років.

"У нас були величезні прогалини в даних про стадії життя морських черепах. Ця частина їхнього довгого життя була здебільшого таємницею", – пояснила морська дослідниця з Університету Центральної Флориди (США) Кейт Менсфілд.

Аби дослідити життя черепах, науковиця разом зі своїми колегами протягом понад десяти років слідкували за пересуванням тварин. Для цього вчені використовували GPS-трекери, які прикріплювали до панцирів юних черепах.

Однак цей спосіб не здатний забезпечити відстеження за тваринами протягом значної частини їхнього життя. Обмеження полягає в тому, що через стрімкий ріст молоді черепахи скидають зовнішні частини панцира.

Попри це кожний трекер був прикріплений достатньо довго, аби передавати дані про місцеперебування плазунів від кількох тижнів до кількох місяців.

Неочікувано вчені з'ясували, що крихітні черепахи самостійно активно пересуваються морем. Протягом тривалого часу дослідники вважали, що тварини пасивно дрейфують океанськими течіями.

Автори роботи підтвердили це відкриття, порівнявши дані про рух черепах із маршрутами буїв. З'ясувалося, що понад половину об'єктів хвилями викинуло на берег, при цьому черепахи залишалися в морі.

"Ця крихітна тварина фактично самостійно вирішує, куди їй рухатися в океані та чого уникати", – сказав Браян Уоллес, еколог дикої природи з Ecolibrium (США).

Дані відстеження також показали значну різноманітність місць, чого не очікували вчені. Дослідники встановили, що маленькі черепахи рухалися між водами континентального шельфу та навіть досягали відкритого океану.

"Справа не в тому, що морські черепахи коли-небудь були втрачені, а в тому, що ми втрачали їхній слід", – сказала Жанетт Вайнекен з Атлантичного університету Флориди, яка не брала участі в дослідженні.

Раніше ми розповідали про тварин, яких вважають "потенційно безсмертними".