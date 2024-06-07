Купання капібар і слона: Київський зоопарк показав, як влаштовує "літнє спа" для тварин

У Києві настала червнева спека, тож для мешканців столичного зоопарку влаштували "літнє спа".

На Facebook-сторінці Київзоо показали, як водні процедури приймають слон Хорас, бегемотиха Лілі, капібари, ведмеді, леви, мавпи, тигри, пелікани, крокодил та інші вихованці.

Працівники запевняють, що розмаїття "СПА-процедур" задовольняє потреби кожної тварини. У зоопарку є водяні розпилювачі, прохолодні басейни, фонтанчики, електропоїлки, грязьові калюжі, штучні ставки та озера, водограї та водоспади.

"Наші великі та маленькі, хоботні та копитні, зубаті та пернаті улюбленці активно бавляться та приємно відпочивають, насолоджуючись сонечком, літньою зеленню та освіжаючою водичкою", – кажуть у зоопарку.

Слон Хорас уже приймає літній душ Усі фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Загалом у зоопарку є 10 озер та ставків, 17 електропоїлок, 14 водограїв, 25 фонтанів, 23 акваспінери, 25 басейнів та 58 розпилювачів.

А для відвідувачів навпроти вольєру зубрів запрацював новий майданчик з водно-крапельним туманом.

Усі фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення Усі фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення Усі фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення Усі фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення Усі фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення Усі фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення Усі фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення Усі фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення Усі фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення Усі фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення Усі фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення Усі фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення Усі фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення Усі фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

"Після милування водними процедурами наших тваринок ви можете разом з дітьми освіжитись та отримати власний повний релакс", – додали у Київзоо.