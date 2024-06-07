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Купання капібар і слона: Київський зоопарк показав, як влаштовує "літнє спа" для тварин

Олена Барсукова — 7 червня, 10:55
Купання капібар і слона: Київський зоопарк показав, як влаштовує літнє спа для тварин
Капібара у Київзоо насолоджується "спа-процедурами"
Усі фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

У Києві настала червнева спека, тож для мешканців столичного зоопарку влаштували "літнє спа".

На Facebook-сторінці Київзоо показали, як водні процедури приймають слон Хорас, бегемотиха Лілі, капібари, ведмеді, леви, мавпи, тигри, пелікани, крокодил та інші вихованці.

Працівники запевняють, що розмаїття "СПА-процедур" задовольняє потреби кожної тварини. У зоопарку є водяні розпилювачі, прохолодні басейни, фонтанчики, електропоїлки, грязьові калюжі, штучні ставки та озера, водограї та водоспади.

"Наші великі та маленькі, хоботні та копитні, зубаті та пернаті улюбленці активно бавляться та приємно відпочивають, насолоджуючись сонечком, літньою зеленню та освіжаючою водичкою", – кажуть у зоопарку.

Тварини у Київському зоопарку
Слон Хорас уже приймає літній душ
Усі фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Загалом у зоопарку є 10 озер та ставків, 17 електропоїлок, 14 водограїв, 25 фонтанів, 23 акваспінери, 25 басейнів та 58 розпилювачів.

А для відвідувачів навпроти вольєру зубрів запрацював новий майданчик з водно-крапельним туманом.

Тварини купаються
Усі фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення
Леви у Київзоо
Усі фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення
Ведмеді рятуються від спеки
Усі фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення
Бегемот у воді
Усі фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення
Тварини у Київському зоопарку влітку
Усі фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення
Слон Хорас у Київському зоопарку
Усі фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення
Капібари у Київському зоопарку купаються
Усі фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення
Мавпи у зоопарку
Усі фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення
Крокодил
Усі фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення
Пелікани і капібари
Усі фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення
Літня спека
Усі фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення
Фламінго охолоджуються
Усі фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення
Качки плавають у Київзоо
Усі фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення
Водяні розпилювачі від спеки
Усі фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

"Після милування водними процедурами наших тваринок ви можете разом з дітьми освіжитись та отримати власний повний релакс", – додали у Київзоо.

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