Усі розділи
Підтримати УП

"Темна версія додатка для знайомств": у Британії викрили сайт, який поєднує людей для парного суїциду

Анастасія Мосорко — 26 серпня, 14:54
Темна версія додатка для знайомств: у Британії викрили сайт, який поєднує людей для парного суїциду
У Британії діє сайт, де сотні людей знаходять партнерів для спільного суїциду
udra/DEPOSITPHOTOS

У Великій Британії понад 700 людей розмістили оголошення на сайті, що пропагує суїциди, з метою знайти "партнера по смерті". Ця онлайн-платформа стала місцем, де люди (часто з психічними проблемами) знаходили собі партнера для спільного самогубства.

Про це йдеться у розслідуванні ВВС.

На сайті функціонує закрита спільнота, де користувачі обговорюють ідею суїциду у парі. Вони вказують особисту інформацію, як-от вік, стать, місцезнаходження та бажаний метод смерті. Розслідувачі встановили зв'язок між кількома випадками подвійних самогубств та активністю користувачів цього сайту.

Зазначається, що сайт слугує інструментом для пошуку потенційних жертв серед жінок у вразливому психологічному стані.Так, 28-річний Бретт Стівенс скористався платформою для знайомства зі жінкою, з якою згодом здійснив суїцид в орендованій через Airbnb квартирі.

ВІДЕО ДНЯ
Читайте також :
Медикаментозне лікування РДУГ знижує ризик смерті від суїциду чи травм на 19% – вчені

Мати Бретта, яка досліджувала цей сайт після смерті сина, описує його як "темну версію" додатка для знайомств, де користувачі можуть знайти супутника для спільного самогубства. Вона порівнює цей сайт з платформою, відкритою для злочинів, оскільки модератори не лише дозволяють користувачам домовлятися про спільне самогубство, але й надають інструкції, як це зробити.

Інший випадок стався у 2023 році, коли сестра Гелен Кайт – Лінда – розмістила оголошення про пошук партнера для самогубства. Вона зустрілася з чоловіком у готелі у східному Лондоні, де вони разом випили отруйну речовину і померли. Гелен розповіла, що Лінду знайшли поруч із тілом абсолютно незнайомої людини. Пізніше, ще одна сестра Гелен – Сара – спустошена втратою Лінди, також зайшла на цей сайт і наклала на себе руки.

Розслідування ВВС виявило, що сайт використовують злочинці для маніпуляцій з вразливими жінками. Зокрема 31-річний Крейг Макінеллі знайшов через сайт 22-річну студентку Роберту Барбос, на яку він психологічно тиснув та чинив на неї фізичне насильство. Зрештою, Роберта наклала на себе руки. Макінеллі засудили до двох років ув'язнення за ці злочини.

У 2023 році британська влада ухвалила закон про безпеку в інтернеті, який має на меті боротися з подібними сайтами. Однак медіарегулятор Ofcom зазначає, що закрити цей сайт на території Британії поки що не вдалося через його невеликий розмір та базування у США. Родичі жертв закликають до більш рішучих дій, вказуючи на те, що сайт залишається загрозою, особливо для вразливих людей.

Раніше ми розповідали, що симптоми депресії у підлітків за два роки можуть "перерости" у суїцидальні думки.

Читайте також :
Відео Київські патрульні врятували жінку, яка була за крок до самогубства
Реклама:

Головне сьогодні