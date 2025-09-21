У Китаї вдруге засудили журналістку, яка висвітлювала початок пандемії COVID-19

Акція на підтримку Чжан Чжань у Гонконгу. Грудень 2020 року

У Китаї вдруге засудили до ув’язнення журналістку Чжан Чжань, яка ще у 2020 році документувала перші етапи спалаху COVID-19 в Ухані. Тепер їй призначили додаткові чотири роки в’язниці.

За даними правозахисної організації "Репортери без кордонів" (RSF), Чжан визнали винною у "провокуванні сварок і створенні проблем" – за тим самим звинуваченням вона вже отримала чотирирічний термін у грудні 2020 року.

Про це повідомляють Reuters та CNN.

Міністерство закордонних справ Китаю поки не коментувало цього рішення. Також наразі невідомо, чи мала журналістка юридичний захист.

"Її слід вшановувати у світі як "героїню інформації", а не тримати в жорстоких тюремних умовах. Її страждання й переслідування мають закінчитися.

Зараз як ніколи важливо, щоб міжнародна дипломатична спільнота тиснула на Пекін із вимогою її негайного звільнення", – заявила менеджерка з адвокації RSF в Азійсько-Тихоокеанському регіоні Александра Бєляковська.

Вперше Чжань заарештували після того, як вона впродовж кількох місяців інформувала, що ситуація з поширенням COVID-19 значно серйозніша, ніж про це повідомляла китайська влада. Зокрема, вона публікувала відео з переповнених лікарень і порожніх вулиць.

Тоді адвокат журналістки Жень Цюаньню, заявляв, що Чжань вважає своє переслідування покаранням за реалізацію свободи слова.

Через місяць після арешту вона оголосила голодування, свідчать судові документи, які отримали журналісти Reuters. За словами адвокатів, поліція приковувала їй руки й примусово годувала через трубку.

У травні 2024 року Чжань звільнили, але через три місяці знову затримали. Зрештою її офіційно заарештували й помістили до центру попереднього ув’язнення в районі Пудун у Шанхаї, повідомили в RSF.

Вирок, який оголосили у 19 вересня, пов’язаний із матеріалами Чжань про порушення прав людини в Китаї, заявили в організації. Її колишній адвокат Жень написав у X, що нові звинувачення базуються на її коментаря. Водночас влада Китаю ніколи публічно не уточнювала, які саме дії інкримінують Чжань.

"Це вже другий раз, коли Чжан Чжань постає перед судом за безпідставними звинуваченнями, які є ні чим іншим, як відвертим переслідуванням за її журналістську діяльність.

Китайська влада повинна припинити свавільне утримання Чжань, зняти всі обвинувачення й негайно її звільнити", – заявила директорка Комітету із захисту журналістів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні Бе Ліх Ї.

Як повідомляє RSF, Китай залишається найбільшим у світі тюремником журналістів – там за ґратами перебувають щонайменше 124 представники медіа. У Світовому індексі свободи преси за 2025 рік країна опинилася на 178-й сходинці зі 180.

