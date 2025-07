У Китаї університет відрахував студентку через "неналежні стосунки" з українським кіберспортсменом

Скріншот: The Standart

У Китаї студентку відрахували з університету за "неналежну поведінку" з 37-річним українським кіберспортсменом Данилом "Zeus" Тесленком.

Історія набула розголосу у грудні минулого року під час візиту Тесленка до Шанхая на турнір, повідомляють The Standard та The New York Times.

Тоді він опублікував у соцмережах фото з побачення з 21-річною студенткою, на яких видно, що дівчина спала у його готельному номері.

Хоча на тих кадрах не було нічого інтимного, вони розлетілися китайськими соцмережами. Користувачі ідентифікували дівчину як студентку Далянського політехнічного університету на прізвище Лі та почали цькувати її.

Через 7 місяців університет оголосив про відрахування Лі через "негативні наслідки" її поведінки 16 грудня 2024 року.

РЕКЛАМА:

Заклад послався на правила, які передбачають покарання за "неналежні стосунки з іноземцями, що шкодять гідності нації та репутації закладу". Водночас у виші зазначили, що Лі має право оскаржити це рішення протягом 60 днів з моменту оголошення.

Вчинок університету обурив соцмережі: заклад звинуватили у сексизмі та публічному осоромленні дівчини.

"Якщо хтось у цій ситуації справді принизив національну гідність, то це була не жінка, чиє право на приватність було порушене.

А онлайн-глядачі, які скажено принижували звичайну жінку під гаслом так званої справедливості, і освітній заклад, що спирається на застарілі моральні догми", – написала професорка права Пекінського університету Чжао Хун.

Сам Тесленко спростував чутки про те, що він нібито одружений, а також вибачився за свою публікацію.

"Приблизно пів року тому я виклав у Telegram кілька відео з дівчиною, з якою познайомився в Шанхаї. На цих відео було видно наші обличчя, але не було нічого відвертого чи неповажного.

Тоді мені здалося, що це просто звичайний життєвий момент. Я не усвідомлював, що це може вплинути на чиєсь особисте життя. Пізніше я дізнався, що дівчина була у стосунках і що через це вона зазнала великої хвилі хейту. Мені щиро шкода, що все так сталося", – написав чоловік у Х.

Данило розповів, що видалив відео, як тільки зрозумів серйозність ситуації, і наголосив, що нікого не хотів образити.

"Я не ховаюсь і не шукаю виправдань, просто говорю чесно. Будь ласка, припиніть хейт. Ми всі робимо помилки, і я зробив висновки зі своєї (…)

І якщо я можу якось допомогти дівчині, яка постраждала, я готовий це зробити", – додав чоловік.

Довідково: Данило "Zeus" Тесленко – 37-річний кіберспортсмен з Харкова, майстер Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), колишній капітан Natus Vincere і стример на Twich.