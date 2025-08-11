23-річна киянка опублікувала у соцмережах фото з нацистським прапором: їй загрожує ув'язнення

У столиці 23-річна дівчина позувала на фото з нацистським прапором та опублікувала це у соціальних мережах. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у місті Києві.

Як розповіли правоохоронці, фото киянки з нацистським прапором виявили під час моніторингу соцмереж. Цю світлину правопорушниця поширила на своїй сторінці.

Поліцейські розшукали порушницю, а відомості щодо цієї події внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 436-1 Кримінального кодексу України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

У коментарі для "УП. Життя" у поліції Києва розповіли, що наразі з дівчиною спілкуються слідчі. Вони з'ясовують походження прапору та мотиви її вчинку.

У рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці вилучили прапор як речовий доказ. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає до пʼяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Раніше на Прикарпатті 53-річний чоловік показав нацистський жест під час хвилини мовчання та виконання українського гімну.