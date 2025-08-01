На Прикарпатті чоловік показав нацистський жест під час хвилини мовчання: його розшукала поліція

В Івано-Франківську правоохоронці розшукали чоловіка, який демонстрував нацистський жест під час загальноукраїнської хвилини мовчання.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Івано-Франківської області.

За даними поліцейських, під час моніторингу соціальних мереж вони виявили відео, на якому невідомий чоловік, ймовірно, показує нацистський привітальний жест під час хвилини мовчання. На ролику можна побачити, як він витягнув руку, коли на тлі лунає гімн України.

Правоохоронці розпочали перевірку та намагалися встановити особу чоловіка. Щодо інциденту ніхто із заявою не звертався.

Згодом у ході оперативних заходів дільничні офіцери поліції виявили правопорушника на вулиці Січових Стрільців в Івано-Франківську – ним виявився 53-річний житель області.

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"Чоловік визнав свою провину. Поліцейські провели з ним роз’яснювальну бесіду щодо неприпустимості подібної поведінки, а також склали адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні порушення", – зазначили правоохоронці.

Поліція Прикарпаття закликала громадян дотримуватися норм поведінки у публічному просторі.

"Демонстрація нацистських символів або жестів – це неприпустимо та суперечить законодавству України. Такі дії несуть загрозу громадському порядку, принижують пам’ять про жертв нацизму та мають правові наслідки", – наголосили поліцейські.

Раніше у Харкові двоє юнаків демонстрували нацистський жест на меморіалі жертвам Голокосту. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.