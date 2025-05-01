Петиція про звільнення директорки Департаменту охорони здоров’я Києва зібрала необхідні голоси

Автори петиції заявляють, що в Києві реформа мережі лікарень триває з порушенням законодавства

Кияни закликають столичну владу звільнити з посади директорку Департаменту охорони здоров’я Києва Валентину Гінзбург.

У петиції, яка набрала необхідні для розгляду голоси, зазначають, що посадовиця нібито проводить реформування мережі лікарень із порушенням законодавства.

Авторка звернення Людмила Марусецька стверджує, що очільниця місцевого департаменту охорони здоров’я організувала формування госпітального округу столиці в інший спосіб, ніж передбачений порядком Міністерства охорони здоров’я.

"Гінзбург шляхом шантажу та обману змушує трудові колективи лікарень самознищуватися та приєднуватися до інших лікарень. А зараз вимагає від керівників лікарень проводити тільки відому їй скорочену процедуру реорганізації та часткову передачу майна!

А це кримінальна відповідальність, вже не кажучи про відверте порушення трудових прав медичних працівників", – йдеться у зверненні.

РЕКЛАМА:

Авторка петиції стверджує, що пацієнти та лікарі комунальних закладів Києва не проти реформ, якщо "долю мережі закладів охорони здоров’я та медичних працівників" не вирішує одна людина.

За словами Марусецької, реформування в столиці відбувається без врахування думки медичної спільноти, а "поспіхом із застосуванням погроз та шантажу".

Киянка заявляє, що за роки перебування Валентини Гінзбург на посаді з управління звільнилося 96 фахівців нібито через те, що не витримали тиску. Крім того, в столиці "знищили" єдину лікарню, яка надавала цілодобову допомогу пацієнтів зі складними політравмами.

За словами авторки петиції, через відсутність дієвої організації підвезення пацієнтів до лікарень у Києві збільшується кількість летальних випадків хворих з інсультом та інфарктом.

Читайте також : Немає правових норм для заборони пісень російською мовою в Україні – Шмигаль

"Замість того, щоб управління охорони здоров’я, яке очолює Гінзбург В., стало центром методологічної, консультативної допомоги (тобто дружньо до комунальних лікарень), маємо без перебільшення каральну структуру, яка щодня вимагає надання тони незрозумілої інформації за принципом "сьогодні на вчора" [...]

На сьогодні пік неадекватності Гінзбург перейшов вже всі межі", – написала киянка.

Зауважимо, заклики звільнити чинну очільницю Департаменту охорони здоров’я Києва лунали й у 2020 році. Тоді киянин Олександр Пабат створив петицію, в якій звинуватив Валентину Гінзбург у низці порушень під час спалаху COVID-19.

Попереднє звернення не набрало необхідної для розгляду кількості голосів.

Раніше кияни закликали розблокувати закупівлю ліків для дітей зі спільною м’язовою атрофією. Попри цільову програму Київська міська державна адміністрація відмовилася від придбання препаратів для хворих.

Пацієнти і батьки дітей з цією рідкісною хворобою створили відповідну петицію. Звернення зібрало понад шість тисяч голосів. Згодом міський голова Києва доручив розглянути звернення киян. Після чого на Prozorro оголосили торги на закупівлю ліків.