Петиція про підвищення зарплат вихователям набрала 25 тисяч голосів: чого вимагають автори

Петиція з вимогою підвищити зарплату вихователям дитсадків набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Необхідні 25 тисяч підписів вона зібрала впродовж 58 днів після публікації на сайті Кабінету Міністрів України.

Авторка звернення Анастасія Гайдай зазначає, що станом на 2025 рік зарплата вихователя складає 7 тисяч гривень – цього недостатньо для забезпечення нормального рівня життя.

"Це зарплата людини, яка щодня несе відповідальність за безпеку, розвиток та виховання дітей. За ці кошти неможливо забезпечити навіть базові потреби – оплату комунальних послуг, харчування, медичні витрати, не кажучи вже про освіту власних дітей або можливість відпочинку", – йдеться у зверненні.

У тексті петиції зазначається, що через низьку оплату праці вихователі масово звільняються. Через дефіцит кадрів зростає навантаження на тих, хто залишився у професії, але зарплата залишається такою ж, як і була раніше.

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Авторка звернення вимагає:

підвищити зарплату вихователям до 15 000 тисяч на місяць;

збільшити фінансування дошкільної освіти та переглянути тарифну сітку, щоб прирівняти оплату праці вихователів до рівня вчителів шкіл;

запровадити механізм щорічного індексування зарплат відповідно до зростання прожиткового мінімуму та рівня інфляції;

забезпечити соціальні гарантії, зокрема обовʼязкову доплату за вислугу років, доплату за престижність праці не менше 30% від посадового окладу, обовʼязкові щорічні премії до дня дошкільного працівника та матеріальну допомогу на оздоровлення.

Тепер пропозиції з петиції повинен розглянути Кабінет Міністрів.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, яким чином в 2025 році в Україні нараховуватимуть зарплату вчителям.