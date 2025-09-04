У Києві чоловік обікрав військового у кріслі колісному: тепер йому загрожує до 10 років за ґратами

Поліція Києва затримала злочинця, який відібрав 5 тисяч гривень у пораненого військового у кріслі колісному, йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який відібрав у військового у кріслі колісному п’ять тисяч гривень. Затриманому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Про це повідомляє столична поліція.

Подія відбулася біля одного з магазинів у Дарницькому районі Києва. Жертвою злочину став 28-річний військовий, який втратив ногу на фронті та перебував у столиці на реабілітації.

Пересуваючись на кріслі колісному, він зупинився біля магазину. Там до нього підійшов невідомий чоловік і зав’язав розмову.

"Коли військовий дістав гаманець, щоб порахувати гроші перед покупками, новий знайомий вихопив у нього 5 тисяч гривень та кинувся навтьоки", – розповіли правоохоронці.

РЕКЛАМА:

Поліція встановила прикмети підозрюваного та переглянула записи з камер спостереження на будівлях неподалік. Злочинцем виявився 32-річний киянин, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Його затримали на одній із вулиць Дарницького району.

Слідчі оголосили затриманому про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна або без неї. На час слідства його триматимуть під вартою.

Раніше ми розповідали про чоловіка, який пограбував жінку, яку запросив на побачення.