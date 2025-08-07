У Києві судили 39-річного чоловіка, який схилив підлітку до інтимних стосунків і життя разом

39-річний чоловік у суді так і не визнав провину

У Києві до 15 років в’язниці засудили чоловіка, який спершу розбещував 11-річну дівчинку, а потім вступав з нею в інтимні стосунки.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідчі з’ясували, що чоловік познайомився з дитиною у дворі будинку, де він жив. На той момент дівчинці було 11 років, а йому – 35.

Спершу чоловік схиляв дитину до романтичних стосунків, розповідаючи про взаємини чоловіка та жінки, запрошуючи на прогулянки та демонструючи власні оголені фото.

"Таким чином чоловік готував дитину до дорослих стосунків з ним. Коли ж дівчинці виповнилось 13 років, чоловік почав вступати з нею в інтимні стосунки", – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі поліції Києва додають, що вперше чоловік вчинив щодо дитини сексуальне насильство, напоївши її алкоголем.

"Після цього протягом пів року він запрошував дівчинку до себе у гуртожиток, де продовжував вчиняти у відношенні неї дії сексуального характеру", – зазначають правоохоронці.

Матір дитини зловживала алкоголем, тож після однієї зі сварок дівчинка взагалі переїхала жити до чоловіка та перестала відвідувати школу. На це звернули увагу в навчальному закладі. Після цього дитину та її малолітню сестру вилучили з родини соціальні служби, а щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження.

У суді він не визнав своєї провини, оскільки, на його думку, 13-річна дитина може жити статевим життям з дорослим чоловіком.

Солом’янський районний суд Києва визнав 39-річного чоловіка винним розбещенні та зґвалтуванні малолітньої дівчинки (частина 2 статті 156 та частина 6 статті 152 Кримінального кодексу України). Йому призначили 15 років ув’язнення.

Обвинуваченого внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи – так званого "реєстру педофілів".

"Наразі у суді вирішується питання про позбавлення матері батьківських прав щодо дівчини та її сестри. Неповнолітні живуть у прийомній родині", – додають у прокуратурі.

