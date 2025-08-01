У Києві чоловік зґвалтував двох дівчат віком 8 та 12 років: йому загрожує довічне

Судитимуть киянина, який зґвалтував дівчат 8 та 12 років

У Києві чоловік зґвалтував двох малолітніх дівчат віком 8 та 12 років. Його можуть ув’язнити довічно.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

57-річний мешканець столиці запросив у свою квартиру дівчат 8 та 12 років, після чого по черзі їх зґвалтував. Чоловік скористався тим, що діти через свій юний вік довіряли йому.

Киянину повідомили про підозру за частиною 4 статті 152 та частиною 6 статті 152 Кримінального кодексу України – зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди, а також вчинення злочину повторно.

Йому загрожує позбавлення волі строком на 15 років або довічно.

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Чоловіка арештували без права внесення застави. Строк дії запобіжного заходу – до 26 вересня 2025 року.

Нагадаємо, суд призначив шість років тюрми жителю Запоріжжя, який вчинив сексуальне насильство щодо 16-річної доньки.