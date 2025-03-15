Ображала чоловіка на очах у дітей: київський суд оголосив вирок жінці за домашнє насилля

У Києві суд оголосив вирок жінці за домашнє насильство над чоловіком

У Києві суд визнав винною 39-річну жінку в систематичному вчиненні домашнього насильства над чоловіком. Їй призначили покарання у вигляді двох років та шести місяців пробаційного нагляду.

На мешканку столиці поклали низку зобов’язань. У разі їхнього невиконання або скоєння кримінального правопорушення жінці загрожуватиме ув’язнення, повідомили у поліції Києва.

За даними правоохоронців, на початку минулого року до Деснянського районного управління поліції неодноразово звертався 45-річний киянин та повідомляв, що його дружина чинить домашнє насильство щодо нього.

"Заявник та кривдниця проживають з двома спільними малолітніми дітьми, яким 10 та 11 років. На їхніх очах відбуваються конфлікти. Під час сварок жінка ображає чоловіка нецензурною лайкою та вдається до побоїв.

Крім цього, правопорушниця зловживає спиртними напоями та наркотичними засобами. Зокрема у 2024 році Деснянський районний суд призначив їй покарання у вигляді штрафу за придбання та зберігання психотропної речовини – PVP", – розповіли столичні поліцейські.

РЕКЛАМА:

Після звернень потерпілого співробітники сектору протидії домашньому насильству неодноразово притягували кривдницю до адміністративної відповідальності.

З жінкою проводили також профілактичну роботу, але її поведінка не змінилася. Тому слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство) та повідомили фігурантці про підозру.

"Відтак вироком Деснянського районного суду обвинувачену визнано винною у систематичному вчиненні домашнього насильства та призначено покарання у вигляді двох років та шести місяців пробаційного нагляду.

Крім того, киянку зобов’язали працевлаштуватися, пройти курс лікування від алкогольної та наркотичної залежності та обмежити спілкування з потерпілим. У разі невиконання обмежувальних заходів або вчинення кримінального правопорушення їй загрожує реальний термін ув’язнення", – зауважили у поліції Києва.

Раніше ми розповідали, що у Києві засудили 32-річного чоловіка, який вчиняв систематичне психологічне насильство над своєю матір’ю.