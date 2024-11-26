Уболівав за "Ліверпуль" і любив дякувати: у віці 112 років помер найстаріший чоловік у світі

Статус найстарішого чоловіка у світі британець отримав у квітні 2024 року

У Великій Британії помер найстаріший чоловік у світі – 112-річний Джон Тіннісвуд. Свій статус рекордсмена британець отримав у квітні 2024 року.

Джон Тіннісвуд пішов із життя 25 листопада в будинку для літніх людей в Саупорті, що в Англії, де проживав останні 12 років, розповіли в Книзі рекордів Гіннеса.

"У свій останній день він був оточений музикою та любов’ю. Джон завжди любив дякувати. Тож від його імені дякую всім, хто піклувався про нього протягом багатьох років", – повідомила родина чоловіка.

У британця залишилася донька, четверо онуків і троє правнуків.

"Джон мав багато гарних якостей. Він був розумним, рішучим, сміливим, спокійним у будь-якій кризі, талановитим у математиці та чудовим співрозмовником.

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Джон переїхав до будинку для літніх людей незадовго до свого 100-річчя, і його доброта та ентузіазм до життя надихали персонал і його мешканців", – поділилася спогадами про рекордсмена його сім’я.

Джон Тіннісвуд народився 26 серпня 1912 року в Ліверпулі – в цьому місті він виріс і зустрів свою майбутню дружину. Пара взяла шлюб в 1942 році – день їхнього весілля чоловік пізніше називав одним із найкращих своїх спогадів.

Через рік у подружжя народилася дочка Сьюзен.

У той час у світі тривала Друга світова війна, у ході якої Джон служив у Королівській армії, де відповідав за управління фінансами, організацію поставок продовольства та пошук зниклих солдатів.

Після війни британець працював у бухгалтерії, звідки пішов на пенсію в 1972 році, коли йому було 60.

Фото: Книга рекордів Гіннеса Фото: Книга рекордів Гіннеса

Джон прожив у шлюбі зі своєю дружиною 44 роки – вона померла в 1986 році.

Протягом десятьох років після свого сторіччя чоловік отримував привітальну листівку на день народження від королеви Єлизавети II, яка була майже на 14 років молодшою за нього.

У 2024 році помер попередній володар титулу найстарішого чоловіка у світі – 114-річний Хуан Вісенте Переса з Венесуели. У квітні цей статус передали 111-річному Джону Тіннісвуду.

Чоловік казав, що не має жодного секрету рекордного довголіття. Свій вік британець називав "справжнім везінням".

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"Ви живете або довго, або коротко, і з цим не можна нічого зробити", – казав Джон.

Довгожитель казав, що підтримував роботу мозку протягом усієї старості, що потенційно сприяло його тривалому життю. Він щодня слідкував за актуальними новинами та керував власними фінансами.

Джон Тіннісвуд не дотримувався жодної дієти і зізнавався, що їв лише "те, що мені дають". Щоп’ятниці чоловік ласував порцією традиційної британської страви fish and chips, яка складається зі смаженої в клярі риби та картоплі.

Рекордсмен казав, що головна порада щодо збереження здоров’я – дотримуватися помірності.

"Якщо ви забагато п’єте або їсте чи надмірно ходите, або ж робите занадто чогось, то зрештою це нашкодить", – вважав він.

Протягом усього життя Джон Тіннісвуд був уболівальником футбольного клубу "Ліверпуль". Він дожив до восьми перемог улюбленої команди в Кубку Англії та 17 її чемпіонських титулів.

Чоловік казав, що не вважає, що за час його довгого життя світ змінився на краще.

"На мою думку, він не кращий або навряд чи кращий, ніж раніше. Можливо, десь такий же, але подекуди гірше.

Світ став меншим через сучасні подорожі, головним чином через літаки. Але я не можу згадати нічого іншого, що зробило світ суттєво іншим", – ділився роздумами британець.

Джон Тіннісвуд був четвертим найстарішим британцем в історії.

Нагадаємо, у серпні 2024 року в Іспанії померла 117-річна Марія Браньяс, яка носила титул найстарішої людини у світі. Після чого цей статус отримала 116-річна японка Томіко Ітоока.