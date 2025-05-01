Померла найстаріша людина у світі – 116-річна черниця з Бразилії

У Бразилії померла найстаріша людина на планеті – 116-річна монахиня Інах Канабарро Лукас.

Конгрегація сестер Терезіанок у Порто-Алегрі повідомила про смерть жінки 30 квітня, подякувавши їй за "відданість і самопожертву" впродовж життя, пише видання Barron’s.

Інах Канабарро Лукас здобула титул найстарішої людини у світі після смерті 116-річної японки Томіко Ітооки у січні 2025 року. Книга рекордів Гіннеса підтвердила рекорд бразилійки, коли тій було 116 років та 210 дні.

За даними Геронтологічної дослідницької групи США (GRG) і бази даних LongeviQuest, тепер титул найстарішої людини переходить до 115-річної Етель Кетергем з графства Суррей в Англії.

Канабарро була кволою дитиною, і "багато хто сумнівався, що вона виживе". У 1934-му, коли Інах було 26 років, вона стала черницею.

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Секретом свого довгого життя жінка вважала Бога. На своє 110-річчя вона отримала благословення від Папи Франциска, який нещодавно помер у віці 88 років.

Хоча Канабарро стверджувала, що народилася 27 травня 1908 року, за документами її дата народження — 8 червня 1908 року.

За даними LongeviQuest, Канабарру була 15-ю найстарішою людиною в історії та другою за віком черницею після французької сестри Люсіль Рандон, яка прожила 118 років і померла у 2023 році.

Нова рекордсменка з Англії, Етель Кетергем, народилася 21 серпня 1909 року в селі Шіптон-Беллінджер.

Етель стала найстарішою мешканкою Великої Британії після смерті 112-річної Моллі Вокер 22 січня 2022 року.

19 серпня 2024 року, після смерті 117-річної Марії Браньяс Морери, вона стала найстарішою людиною в Європі.

А 7 квітня 2025 року, у віці 115 років і 229 днів, Кетергем перевершила вік Шарлотти Гʼюз (1877–1993), ставши найстарішою британкою в історії.

Після нещодавніх смертей японки Окаґі Хаяші (26 квітня) та бразилійки Іни Канабарру Лукас (30 квітня), Кетергем залишилася єдиною відомою живою людиною, народженою у 1909 році.

Вона також є останньою британкою, народженою до 1913 року, і останньою живою підданою короля Едварда VII.

Нагадаємо, попередня володарка титулу найстарішої людини світу, японка Томіко Ітоока, померла у січні 2025 року у віці 116 років. А у серпні 2024 року померла її попередниця – 117-річна іспанка Марія Браньяс.