Компетентнісні завдання для випускних класів НУШ: в УЦОЯО розповіли, на якій стадії розробка

Коли будуть компетентнісні завдання для НУШ – УЦОЯО

Український центр оцінювання якості освіти працює над створенням компетентнісних завдань у рамках державної підсумкової атестації (ДПА) та національного мультипредметного тесту (НМТ) для випускних класів Нової української школи (НУШ).

У цьому році планують показати завдання для 4 класів, на черзі – 9-ті.

Про це повідомила директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко у подкасті на YouTube-каналі "Нова українська школа".

За її словами, у 4 класі будуть завдання з мовно-літературної та математичної галузей. Їх вже протестували на понад 4 тисячах дітей і планують продемонструвати вже цього року.

"Це – про оновлення системи оцінювання та увідповіднення її до концепції НУШ. [...] Вже два роки поспіль ми пілотуємо матеріали ДПА для 4 класу. Там є дуже цікаві завдання, наприклад, самостійне мовлення. Ми хочемо, щоб дитина говорила, щоб учитель оцінив її мовлення – і змістову складову, і грамотність.

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Є також такий формат завдань, як математичні дослідження. Тобто буде певна ситуація, у якій дитині потрібно розв’язати декілька задач. Але спершу її треба зрозуміти, що там взагалі потрібна математика. Наприклад, побудова притулку для тварин", – розповіла вона.

Після цього розроблятимуть систему оцінювання для 9 класів. Тут галузей буде більше – обов’язково додадуть іншомовну, суспільно-гуманітарну та природничу.

Вакуленко пояснює, що наразі ще немає повних лінійок підручників для 5-9 класів НУШ, а тому фахівці поки намагаються зрозуміти, як саме побудувати систему оцінювання, щоб реалізувати стандарт.

У 2025/2026 навчальному році УЦОЯО планує пілотувати "певні інструменти" для 9 класу з мовно-літературної та математичної галузей. А ще за рік вони визначаться, які з них показувати на широкий загал.

Розробку завдань для 12 класів поки не починали через реформу старшої школи "Профільна".

"У широкому сенсі поки не зрозуміло, що таке профільна школа – універсальні умовні профілі чи направду поглиблене вивчення, яка частка предметів на якому рівні вивчається. Тобто нам потрібно зрозуміти, як працює профільна ланка, і тоді ми розроблятимемо завдання.

[...] На основі цих даних виникнуть питання до системи вступу. Наприклад, якщо дитина навчалася у профільному ліцеї математичного спрямування і, за логікою, маю складати поглиблений рівень з математики, чи означає, що для неї закрита журналістика?" – пояснює Вакуленко.

Перші 12-класники НУШ закінчать школу у 2029 році. Йдеться про учнів 150 пілотних шкіл.

Нагадаємо, у серпні 2024 року в УЦОЯО повідомили, що планують впровадити удосконалену ДПА для перевірки знань учнів 4-х та 9-х класів. Їхні результати мають допомогти отримати об’єктивні дані про галузь освіти.