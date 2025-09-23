Коли в Україні запустять ДПА для 9-х класів? Відповідь УЦОЯО

Впровадження ДПА для 9-х класів як цілісної системи можливе не раніше 2029 року

У 2028 році для учнів 9-х класів планують провести повноцінну Державну підсумкову атестацію із двох галузей – мовно-літературної і математичної.

Водночас упровадження ДПА-9 як цілісної системи можливе не раніше 2029 року.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості.

Восени 2026 році у Україні планують провести апробацію окремих інструментів і процедур для ДПА на рівні 9-х класів з мовно-літературної (державна мова) та математичної освітніх галузей.

До неї буде залучено близько 2000 учнів 10-х класів із закладів, де пілотували навчально-методичне забезпечення Нової української школи на рівні базової освіти.

На 2027 рік заплановано продовження пілотування ДПА-9.

"Буде апробовано доопрацьовані за підсумками апробації у 2026 році інструменти й процедури для оцінювання досягнень учнівства в мовно-літературній і математичній освітніх галузях, зокрема з використанням спеціальної освітньої платформи (СОП), яку зараз розробляють IT-фахівці", – розповідають в УЦОЯО.

Також на 2027 рік передбачено первинну апробацію інструментів з інших освітніх галузей – громадянська та історична, природнича, інформатична, іншомовна.

Вже у 2028 році, ймовірно, буде повноцінно запущена ДПА-9 із двох галузей – мовно-літературної (державна мова) і математичної. При цьому триватиме додаткове пілотування інструментів і процедур для інших галузей.

Таким чином комплексне упровадження ДПА-9 як цілісної системи можливе не раніше 2029 року, кажуть в УЦОЯО.

Раніше ми розповідали, що з 2027 року учні четвертих класів українських шкіл складатимуть державну підсумкову атестацію (ДПА) у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).