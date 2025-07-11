Як зміниться ДПА у школах і чому до цих іспитів не треба готуватися? Пояснюють в УЦОЯО

У майбутньому школярі складатимуть державну підсумкову атестацію (ДПА) у формі ЗНО, але ці результати, ймовірно, не використовуватимуть для відбору до профільних академічних ліцеїв після 9-го класу.

Про це повідомила директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко на YouTube-каналі Нової української школи.

За її словами, питання використання результатів ДПА пов’язане з умовами доступу до старшої профільної школи.

"Якщо громади відкривають ліцеї академічного спрямування, мають на це ресурси, повноваження і готові забирати всіх дітей у своїх громадах, ми можемо дати їм результати. Але очевидно, що вони не матимуть снаги використовувати їх для відбору", – сказала Вакуленко.

Колишній освітній омбудсмен Сергій Горбачов також зауважив: конкурс до академічних ліцеїв можливий лише за умови, коли охочих більше, ніж місць – це визначено наказом №367.

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УЦОЯО також планує розвивати ДПА як інструмент якісного зворотного звʼязку для учнів і шкіл.

"Формально можна використати результати ДПА, але я вбачаю значення ДПА в іншому: це отримання хорошого зворотного зв’язку учнем/ученицею та закладом освіти", – сказала Вакуленко.

Наприклад, зараз у 4 класі ДПА використовується лише для моніторингу знань. УЦОЯО планує залучити штучний інтелект, щоби створювати індивідуальні звіти для кожного учня після 4-го і 9-го класів.

"Ми хочемо залучити інструменти штучного інтелекту, щоб на основі наших даних та інформації про тестові завдання учні отримували звіт, де сказано: ти молодець, добре зробив оце, а з оцим треба попрацювати.

Щоби не сталося так, щоб випускник з подивом дізнався, що не знає таблички множення", – пояснила директорка УЦОЯО.

На її думку, якщо держава буде чесно проводити оцінювання у 4, 9 і 12 класах, де обов’язково є завдання відкритого типу й говоріння, це дозволить виявляти проблеми раніше.

До того ж, ДПА у формі ЗНО дасть дітям досвід складання іспитів, коли результати ще ні на що не впливають, тому випускники менше стресуватимуть на випускному оцінюванні.

"Ми спеціально не навчаємо для цих іспитів і взагалі заборонили всім готуватися до них. Щоб не було "ми усією школою готуємося до ДПА з садочка", принаймні в 4 і 9 класах, де це мало що визначає, окрім обізнаності", – додала Вакуленко.

З наступного року УЦОЯО планує прицільно працювати над відповідними змінами формату ДПА.

Нагадаємо, раніше Вакуленко розповіла, які проблеми виникли на НМТ у 2025 році, а також прояснила, чи залучають штучний інтелект до розробки тестових завдань.

У 2029 році НМТ чи ЗНО складатимуть перші випускники 150 пілотних шкіл, які навчалися за 12-річною програмою відповідно до реформи НУШ.

Ці учні вже складатимуть іспити з компетентнісними завданнями. УЦОЯО поки що не представила ці завдання освітянам.